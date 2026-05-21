En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario del 25 de Mayo, las calles de Santa Lucía se vistieron de fiesta con el tradicional desfile de los alumnos de los jardines de infantes municipales. El emotivo encuentro contó con la participación especial del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, quien asistió acompañado por el intendente departamental, Juan José Orrego.
Santa Lucía celebró el 25 de Mayo con el tradicional desfile de los jardines municipales
La actividad fue presenciada por el gobernador Marcelo Orrego y el intendente Juan José Orrego. Reunió a más de 380 niños y niñas que le dieron color a los festejos patrios.