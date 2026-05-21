Santa Lucía celebró el 25 de Mayo con el tradicional desfile de los jardines municipales

La jornada patriótica, consolidada como una de las más representativas de la comuna, convocó a más de 380 niños y niñas de distintas salas. Junto a ellos, docentes, auxiliares y una gran cantidad de familias acompañaron el despliegue aportando música, color y emoción al festejo.

Los pequeños alumnos protagonizaron el paso luciendo vestimentas tradicionales de la época colonial, portando banderas argentinas y escarapelas, en una iniciativa que busca fortalecer la identidad cultural, el sentido de pertenencia y la integración entre la comunidad y las instituciones educativas locales.