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Santa Lucía celebró el 25 de Mayo con el tradicional desfile de los jardines municipales

La actividad fue presenciada por el gobernador Marcelo Orrego y el intendente Juan José Orrego. Reunió a más de 380 niños y niñas que le dieron color a los festejos patrios.

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario del 25 de Mayo, las calles de Santa Lucía se vistieron de fiesta con el tradicional desfile de los alumnos de los jardines de infantes municipales. El emotivo encuentro contó con la participación especial del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, quien asistió acompañado por el intendente departamental, Juan José Orrego.

La jornada patriótica, consolidada como una de las más representativas de la comuna, convocó a más de 380 niños y niñas de distintas salas. Junto a ellos, docentes, auxiliares y una gran cantidad de familias acompañaron el despliegue aportando música, color y emoción al festejo.

Los pequeños alumnos protagonizaron el paso luciendo vestimentas tradicionales de la época colonial, portando banderas argentinas y escarapelas, en una iniciativa que busca fortalecer la identidad cultural, el sentido de pertenencia y la integración entre la comunidad y las instituciones educativas locales.

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Durante el desarrollo de la actividad, el gobernador Marcelo Orrego remarcó la importancia de sostener y transmitir estos valores a las nuevas generaciones: “Recordé la importancia de honrar la esperanza y la convicción de libertad de 1810, usando símbolos como la escarapela y celebrando el 25 de Mayo para mantener nuestra identidad”.

De esta manera, el desfile volvió a posicionarse como un espacio clave para el encuentro vecinal en Santa Lucía, promoviendo la unión comunitaria y la participación de grandes y chicos en vísperas de la fecha patria.

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