Más de 20 incendios dejó el Zonda: daños materiales y cortes de luz

El fenómeno afectó a gran parte de la provincia, con daños materiales en Rawson, Pocito y otros departamentos. No hubo personas lesionadas, pero se suspendieron las clases por prevención.

Un nuevo episodio de viento Zonda afectó a San Juan, dejando a su paso un significativo número de incidentes que mantuvieron en alerta a todo el sistema de emergencias. La caída de árboles, cortes en el tendido eléctrico y múltiples incendios conformaron el balance de un fenómeno climático que una vez más puso a prueba la infraestructura provincial.

Carlos Heredia, director de Protección Civil, detalló que la actividad fue intensa en casi toda la provincia. “Bastante actividad de incendios, caída de árboles, tendido eléctrico, daño en la infraestructura, digamos. Hemos trabajado intensamente durante la tarde y noche todo el sistema de emergencias de la provincia”, señaló.

La zona de Rawson y Pocito fue una de las más castigadas, con más de 20 incendios que requirieron la actuación simultánea de bomberos de policía, voluntarios y municipales. También se registraron incidentes en 25 de Mayo, Caucete, San Martín, Albardón, Ullum y Chimbas. El único departamento que no reportó consecuencias fue Valle Fértil.

Heredia precisó que los daños fueron exclusivamente materiales: “Todo ha sido daño material, digamos, pasturas, caídas de tendido eléctrico, mucho caído de árboles”. Afortunadamente, no se registraron personas afectadas.

Ante la magnitud del evento y los factores de riesgo presentes, las autoridades decidieron suspender las clases en el turno mañana. “Mucho árbol caído, mucho tendido eléctrico, entonces factores de riesgo que implican o afectan, en este caso en horas de la mañana, y no íbamos a tener un panorama seguro para la población”, explicó el funcionario.

Respecto a la caída masiva de árboles, el Director de Protección Civil indicó que no se debe a un mal estado de la forestación, sino a la violencia del viento. “Hay un fenómeno natural que afecta, digamos, más allá del mantenimiento y la conservación de los vegetales. Los árboles que se caen son muchas veces en este tiempo árboles verdes, que están en buen estado, en pleno vigor, pero lo que pasa es que la violencia muchas veces del viento implica eso”, aclaró.

