Más de 20 incendios dejó el Zonda: daños materiales y cortes de luz

Heredia precisó que los daños fueron exclusivamente materiales: “Todo ha sido daño material, digamos, pasturas, caídas de tendido eléctrico, mucho caído de árboles”. Afortunadamente, no se registraron personas afectadas.

Ante la magnitud del evento y los factores de riesgo presentes, las autoridades decidieron suspender las clases en el turno mañana. “Mucho árbol caído, mucho tendido eléctrico, entonces factores de riesgo que implican o afectan, en este caso en horas de la mañana, y no íbamos a tener un panorama seguro para la población”, explicó el funcionario.

Respecto a la caída masiva de árboles, el Director de Protección Civil indicó que no se debe a un mal estado de la forestación, sino a la violencia del viento. “Hay un fenómeno natural que afecta, digamos, más allá del mantenimiento y la conservación de los vegetales. Los árboles que se caen son muchas veces en este tiempo árboles verdes, que están en buen estado, en pleno vigor, pero lo que pasa es que la violencia muchas veces del viento implica eso”, aclaró.