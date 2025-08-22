Un nuevo episodio de viento Zonda afectó a San Juan, dejando a su paso un significativo número de incidentes que mantuvieron en alerta a todo el sistema de emergencias. La caída de árboles, cortes en el tendido eléctrico y múltiples incendios conformaron el balance de un fenómeno climático que una vez más puso a prueba la infraestructura provincial.
Más de 20 incendios dejó el Zonda: daños materiales y cortes de luz
El fenómeno afectó a gran parte de la provincia, con daños materiales en Rawson, Pocito y otros departamentos. No hubo personas lesionadas, pero se suspendieron las clases por prevención.