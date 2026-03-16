Viento fuerte y leve baja de temperatura en la última semana del verano

El martes continuará con condiciones ventosas. Se espera una mínima cercana a los 19 grados y una máxima que rondará los 27, con viento del sector sureste durante la tarde y la noche. Las ráfagas podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h, con velocidades sostenidas moderadas.

Durante el resto de la semana el tiempo estará influenciado por el desplazamiento de sistemas frontales en la región, lo que generará nubosidad principalmente en sectores de cordillera y precordillera. Este escenario puede provocar episodios de viento del oeste y noroeste en altura, compatibles con Zonda en zonas elevadas.

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En general no se esperan tormentas importantes. Sin embargo, podrían registrarse algunos momentos de inestabilidad leve, con lluvias aisladas y vientos del sur o sureste que por momentos se tornarán moderados y generalizados.

De esta manera, la provincia atraviesa los últimos días del verano con un panorama climático dominado por el viento y la nubosidad, en una semana que anticipa el gradual cambio de estación.