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Viento fuerte y leve baja de temperatura en la última semana del verano

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento Zonda en seis departamentos. La última semana del verano llegará con ráfagas intensas, nubosidad y un leve descenso de temperatura.

La última semana del verano comienza con cambios en las condiciones del tiempo. El viento será el fenómeno dominante en los próximos días, en un escenario marcado por nubosidad variable, ráfagas intensas y un leve descenso de temperatura propio de la transición hacia el otoño.

Para la noche de este lunes se encuentra vigente un alerta amarilla por viento Zonda en parte de la provincia. El fenómeno afectará principalmente a los departamentos Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Zonda, Ullum y Calingasta, donde se esperan condiciones secas, aumento repentino de temperatura y reducción de la visibilidad.

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En esas zonas el viento podría soplar con velocidades que irán de los 30 a los 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. El cierre de la jornada se presentará con temperaturas cercanas a los 22 grados y prácticamente sin probabilidades de precipitaciones.

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El martes continuará con condiciones ventosas. Se espera una mínima cercana a los 19 grados y una máxima que rondará los 27, con viento del sector sureste durante la tarde y la noche. Las ráfagas podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h, con velocidades sostenidas moderadas.

Durante el resto de la semana el tiempo estará influenciado por el desplazamiento de sistemas frontales en la región, lo que generará nubosidad principalmente en sectores de cordillera y precordillera. Este escenario puede provocar episodios de viento del oeste y noroeste en altura, compatibles con Zonda en zonas elevadas.

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En general no se esperan tormentas importantes. Sin embargo, podrían registrarse algunos momentos de inestabilidad leve, con lluvias aisladas y vientos del sur o sureste que por momentos se tornarán moderados y generalizados.

De esta manera, la provincia atraviesa los últimos días del verano con un panorama climático dominado por el viento y la nubosidad, en una semana que anticipa el gradual cambio de estación.

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