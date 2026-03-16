La última semana del verano comienza con cambios en las condiciones del tiempo. El viento será el fenómeno dominante en los próximos días, en un escenario marcado por nubosidad variable, ráfagas intensas y un leve descenso de temperatura propio de la transición hacia el otoño.
Viento fuerte y leve baja de temperatura en la última semana del verano
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento Zonda en seis departamentos. La última semana del verano llegará con ráfagas intensas, nubosidad y un leve descenso de temperatura.