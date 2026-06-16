Martes de neblina y frío: la sensación térmica se desplomó a -1.4°C

El inicio de la jornada estuvo caracterizado por un cielo algo nublado y densos bancos de neblina que redujeron significativamente la visibilidad horizontal a solo 3 kilómetros, obligando a los conductores a transitar con máxima precaución. El reporte detalló además una humedad del 97%, presión atmosférica de 950.2 hPa y viento leve del sector oeste circulando a 6 km/h. Tras el frío amanecer, la salida del sol se produjo a las 08:32 y el ocaso está previsto para las 18:38 horas.

A pesar del ambiente gélido matutino, el pronóstico anticipa una notable amplitud térmica para el resto del día. Con el correr de las horas, el cielo comenzará a despejarse y el sol ayudará a mitigar el impacto invernal, impulsando la temperatura máxima hasta los 17°C, una marca superior a la de los días previos. Para las próximas jornadas, el organismo oficial prevé que se mantengan las mañanas muy frías con mínimas cercanas a 1°C, seguidas de tardes templadas.