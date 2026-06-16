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Martes de neblina y frío: la sensación térmica se desplomó a -1.4°C

El termómetro marcó apenas 0.4°C a primera hora de la mañana, con una humedad que rozó el 100%.

San Juan registró una de las mañanas más frías de lo que va del año. Este martes 16 de junio, la provincia amaneció con condiciones invernales marcadas por una temperatura real de 0.4°C y una sensación térmica que bajó hasta los -1.4°C, de acuerdo con los datos oficiales de las 06:00 horas brindados por el Servicio Meteorológico Nacional.

El inicio de la jornada estuvo caracterizado por un cielo algo nublado y densos bancos de neblina que redujeron significativamente la visibilidad horizontal a solo 3 kilómetros, obligando a los conductores a transitar con máxima precaución. El reporte detalló además una humedad del 97%, presión atmosférica de 950.2 hPa y viento leve del sector oeste circulando a 6 km/h. Tras el frío amanecer, la salida del sol se produjo a las 08:32 y el ocaso está previsto para las 18:38 horas.

A pesar del ambiente gélido matutino, el pronóstico anticipa una notable amplitud térmica para el resto del día. Con el correr de las horas, el cielo comenzará a despejarse y el sol ayudará a mitigar el impacto invernal, impulsando la temperatura máxima hasta los 17°C, una marca superior a la de los días previos. Para las próximas jornadas, el organismo oficial prevé que se mantengan las mañanas muy frías con mínimas cercanas a 1°C, seguidas de tardes templadas.

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