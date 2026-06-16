San Juan registró una de las mañanas más frías de lo que va del año. Este martes 16 de junio, la provincia amaneció con condiciones invernales marcadas por una temperatura real de 0.4°C y una sensación térmica que bajó hasta los -1.4°C, de acuerdo con los datos oficiales de las 06:00 horas brindados por el Servicio Meteorológico Nacional.
Martes de neblina y frío: la sensación térmica se desplomó a -1.4°C
El termómetro marcó apenas 0.4°C a primera hora de la mañana, con una humedad que rozó el 100%.