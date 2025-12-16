Arrancó la entrega de los módulos navideños con alimentos

Se ha previsto que los titulares de este beneficio, retiren los módulos de los depósitos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, de calle Salta (ubicado antes de Benavídez, a la altura del 1724 norte) o el de calle Independencia al 1073, este, en Pocito; luego de haber recibido un mensaje telefónico. La distribución se hará de 8 a 13 horas.

El jueves 18 de diciembre, en horario de tarde, se ha establecido como fecha de entrega a asociaciones, fundaciones y municipios, para que a su vez, lo redistribuyan entre quienes más lo necesitan.