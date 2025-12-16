Hasta el próximo 30 de diciembre, se hará la entrega de los módulos navideños con alimentos correspondientes a quienes están registrados en el PR.I.S.ET (Programa Integral Socio Estadístico), el sistema de asistencia a familias con necesidades extremas. Estos productos típicos de las celebraciones de fin de año se complementan con los módulos alimentarios que se distribuyen de manera regular.
Arrancó la entrega de los módulos navideños con alimentos
