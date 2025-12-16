WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea más usadas en todo el mundo y durante esta época podemos cambiar su aspecto y hacerlo más divertido, adaptándolo a un estilo navideño que seguramente querrás aprender a tenerlo. En este sentido, a continuación te diré cómo activar el Modo Navidad sin descargar aplicaciones riesgosas (APK) y en pocos pasos.
San Juan 8 > A un click > WhatsApp
Así se activa el modo Navidad en WhatsApp
En este sentido, a continuación te diré cómo activar el Modo Navidad sin descargar aplicaciones riesgosas (APK) y en pocos pasos.