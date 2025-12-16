Orrego realizó una nueva entrega de viviendas, esta vez en Iglesia

Agregó que “eso significa viviendas, hospitales, escuelas, caminos y centros de salud en toda la provincia. Este sueño, que hoy se puede tocar, marca el comienzo de una nueva etapa de vida para muchas familias. Les agradezco el cariño de siempre y les deseo una Navidad en paz y un 2026 unidos, porque unidos no hay obstáculo que no podamos superar”.

Las casas

Las viviendas entregadas cuentan con dos dormitorios, un baño y un ambiente integrado de comedor–cocina. En el exterior, se prevé un sector de lavadero con pileta de losa y una expansión semicubierta mediante pérgola, ubicada tanto al frente como al fondo de cada unidad.

En materia constructiva, las casas poseen estructura sismorresistente, con fundación de platea, mampostería armada de ladrillones macizos, columnas, vigas y losas armadas. Las terminaciones interiores incluyen enlucido fino y pintura al látex, mientras que el exterior está finalizado con salpicado plástico.

Respecto a las instalaciones, el baño está equipado con inodoro, bidet, lavatorio y accesorios. La cocina cuenta con mesada de granito natural, bacha de acero inoxidable, apoyos de mesada en caño estructural, cocina de cuatro hornallas, termotanque eléctrico y campana. Cada vivienda dispone además de un tanque de reserva de 850 litros, de plástico tricapa.

Las unidades incluyen instalación eléctrica completa, con tablero general ubicado en el pasillo, y instalación para gas envasado, quedando prevista la conexión a gas natural para una futura vinculación a la red. Se colocó piso cerámico en todos los ambientes y revestimiento cerámico en baño, lavadero y cocina.

La carpintería es de aluminio en ventanas y puerta corrediza; madera con marco metálico en la puerta de acceso; y puertas placa en los interiores. Además, se incorporó una estantería de MDF revestida en melamina color blanco, aportando funcionalidad y terminaciones de calidad.