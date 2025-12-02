San Juan inicia este martes con una mañana agradable, pero con un marcado ascenso térmico que anticipa una jornada calurosa. Según los datos del SMN, a las 6 de la mañana la temperatura era de 18.2°C, con cielo algo nublado, 57% de humedad y viento del Este a 12 km/h.
Martes caluroso en San Juan: la temperatura vuelve a subir y rozará los 31°C
Tras varios días templados, el calor comienza a sentirse nuevamente. La jornada llega con cielo algo nublado y un paulatino ascenso de la temperatura.