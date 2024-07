Mario Capello: "No hay posibilidad de minería del cobre sin RIGI"

“San Juan no tenía distinción política en el desarrollo de la industria minera. Ahora hay algún ruido de que el Justicialismo no estaría dispuesto a aprobar el RIGI”, dijo y sentenció: “Hoy no hay posibilidad de que se desarrolle la minería del cobre si no es con el RIGI, porque hay que hacer las infraestructuras, llevar energía eléctrica, hacer caminos, tal vez proyectar el ferrocarril, etc.”

“El RIGI no es otra cosa que se le dé por 30 años a quien viene a invertir a la Argentina, las mismas condiciones que tienen en Chile, Perú, Estados Unidos y Suecia. Es seguridad jurídica y competitividad, que son las dos cosas que necesita la minería para arrancar. Sin RIGI, no vienen a San Juan”, concluyó.