La angustia y la desesperación de una madre, que sabe que su hija está sufriendo y padeciendo el peor momento de su vida, es inenarrable. Por esta situación atraviesa Yolanda (preservamos el apellido por resguardo), la mamá de la joven sanjuanina que fue rescatada de un calvario en India. Esta madre no come, no duerme y no puede más con tanto dolor. Por estos días la atraviesan varios sentimientos que se tergiversan de un momento a otro y terminan en la tristeza de no poder estar con su hija. "Pero todo se va a terminar cuando ella esté acá en su casa, en San Juan", manifestó a sanjuan8.com. Yolanda estaba enojada porque la información que había surgido desde la gobernación no era del todo precisa en cuanto a los detalles de la relación entre Daniela y su esposo. Sin embargo, sabe que lo importante es que su hija vuelva sana y salva.





Resulta que Daniela conoció cara a cara a su pareja a los 16 años, en un viaje a Sudáfrica que hizo becada. Muchos años después se volvieron a encontrar en Facebook y como en una película de amor comenzaron una relación que terminó en el enlace matrimonial, luego de que ella decidiera viajar. Esto fue hace menos de un año cuando todo iba bien y el yerno se portaba decentemente. "Yo lo conocí y no me imaginé que podía ser así. Era excelente, no sé qué le pasó. No puedo entender cómo se dio esta situación", remarcó, bajo un inmenso asombro.





La joven comenzó a padecer situaciones violentas hace varios meses, pero su madre se enteró hace pocas semanas. En ese momento, Daniela tenía ganas de viajar a San Juan, pero no lo concretó porque él se opuso. Así comenzó a prohibirle tener contacto con su familia. La mantuvo cautiva y le quitó el acceso al mundo exterior. Hasta que, "milagrosamente" (según la madre), puso dar con un celular y pedir ayuda. La madre llegó a la gobernación para pedir respaldo político y se activó de inmediato el protocolo del repatriado. La intervención de las autoridades argentinas en India logró que la joven pudiera ser contenida en el consulado ubicado en Delhi. "Hablé con ella esta mañana, está muy nerviosa y angustiada, pero más tranquila", contó.





El Gobierno de San Juan, la Cancillería Argentina y el Consulado trabajaron de manera mancomunada para trasladar a la chica otra vez a su país. Esto se concretaría este domingo.