Salud mental infantil: el Marcial Quiroga tendrá sección infanto juvenil

La jefa de la sección, Lic. Mabel Clavijo, subrayó que el nombre del espacio fue pensado desde el paradigma actual de salud mental, priorizando una mirada integral y promoviendo la corresponsabilidad entre los actores de la comunidad. Además, la sección aspira a ser un referente provincial, brindando asesoramiento a centros de salud de primer y segundo nivel, además de promover instancias de capacitación.

El equipo de profesionales

Para garantizar la atención de alta complejidad, se conformó un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en diversas áreas:

Psicología: Lic. Luciana Bordas, Lic. Mabel Clavijo, Lic. Eugenia Guirado y Lic. Alberto Mattar.

Psiquiatría: Dra. María José Castro Reche.

Psicopedagogía: Lic. Viviana Pellegrinuzzi.

Terapia Ocupacional: Lic. Cecilia Abdala.

Kinesiología/Psicomotricidad: Lic. Melisa Manrique.

Trabajo Social: Lic. Antonella Ríos.

Con esta incorporación, el Hospital Marcial Quiroga amplía y jerarquiza la salud pública para las infancias y adolescencias de la provincia.