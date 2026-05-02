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Salud mental infantil: el Marcial Quiroga tendrá sección infanto juvenil

El hospital presentó oficialmente un espacio especializado para niños y adolescentes con padecimientos complejos.

En respuesta a una necesidad creciente y prioritaria en la comunidad, el Hospital Marcial Quiroga presentó su nueva Sección de Salud Mental Infanto Juvenil. Este espacio está diseñado para brindar atención integral y de alta complejidad a un sector de la población que presenta problemáticas cada vez más específicas.

La creación de esta sección fue aprobada el pasado 9 de abril mediante resolución ministerial, integrándose al Plan Provincial de Salud Mental. El acto de presentación contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud y directivos del hospital, quienes destacaron que este dispositivo de tercer nivel se orientará al diagnóstico y tratamiento de casos que requieren intervenciones que no pudieron resolverse en niveles previos de atención.

Enfoque interdisciplinario

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La jefa de la sección, Lic. Mabel Clavijo, subrayó que el nombre del espacio fue pensado desde el paradigma actual de salud mental, priorizando una mirada integral y promoviendo la corresponsabilidad entre los actores de la comunidad. Además, la sección aspira a ser un referente provincial, brindando asesoramiento a centros de salud de primer y segundo nivel, además de promover instancias de capacitación.

El equipo de profesionales

Para garantizar la atención de alta complejidad, se conformó un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en diversas áreas:

  • Psicología: Lic. Luciana Bordas, Lic. Mabel Clavijo, Lic. Eugenia Guirado y Lic. Alberto Mattar.

  • Psiquiatría: Dra. María José Castro Reche.

  • Psicopedagogía: Lic. Viviana Pellegrinuzzi.

  • Terapia Ocupacional: Lic. Cecilia Abdala.

  • Kinesiología/Psicomotricidad: Lic. Melisa Manrique.

  • Trabajo Social: Lic. Antonella Ríos.

Con esta incorporación, el Hospital Marcial Quiroga amplía y jerarquiza la salud pública para las infancias y adolescencias de la provincia.

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