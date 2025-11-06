"
Los tres candidatos a la Fiscalía General expusieron ante Diputados

La Comisión de Justicia y Seguridad entrevistó a los integrantes de la terna enviada por el Consejo de la Magistratura. El plenario definirá al sucesor del exfiscal Eduardo Quattropani.

Durante la mañana de este jueves 6, la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados entrevistó a los tres postulantes propuestos por el Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan.

La reunión se llevó a cabo en el edificio Anexo de la Legislatura y fue presidida por la diputada Marcela Quiroga. Participaron también los legisladores Enzo Cornejo, Juan de la Cruz Córdoba, Leopoldo Soler, Franco Aranda, Federico Rizo, Fernanda Paredes, Stella Caparrós, Mario Herrero y Alejandra Leonardo.

La terna está conformada por Guillermo Francisco Baigorrí, Rolando Aníbal Lozano y Matías Senatore, quienes expusieron sus antecedentes y propuestas ante los diputados.

El primero en ser entrevistado fue Rolando Lozano, actual funcionario del Ministerio Público Fiscal, quien destacó la gestión de los últimos años y planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad.

Luego fue el turno de Guillermo Baigorrí, juez laboral, quien sostuvo que las instituciones deben garantizar “seguridad jurídica” y expresó su disposición a continuar las políticas judiciales vigentes.

Por último, Matías Senatore, coordinador de la Oficina Judicial del Sistema Acusatorio, subrayó la importancia de consolidar los avances alcanzados y revisar los procesos internos para mantener su eficacia.

Tras las entrevistas, la comisión elaborará un despacho que será elevado al recinto para su tratamiento en sesión. Según se estima, la votación se realizará el próximo 13 de noviembre, en una instancia que definirá quién ocupará uno de los cargos más relevantes dentro del Poder Judicial sanjuanino.

