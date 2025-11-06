Durante la mañana de este jueves 6, la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados entrevistó a los tres postulantes propuestos por el Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan.
Los tres candidatos a la Fiscalía General expusieron ante Diputados
La Comisión de Justicia y Seguridad entrevistó a los integrantes de la terna enviada por el Consejo de la Magistratura. El plenario definirá al sucesor del exfiscal Eduardo Quattropani.