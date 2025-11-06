Los tres candidatos a la Fiscalía General expusieron ante Diputados

El primero en ser entrevistado fue Rolando Lozano, actual funcionario del Ministerio Público Fiscal, quien destacó la gestión de los últimos años y planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad.

image

Luego fue el turno de Guillermo Baigorrí, juez laboral, quien sostuvo que las instituciones deben garantizar “seguridad jurídica” y expresó su disposición a continuar las políticas judiciales vigentes.

image

Por último, Matías Senatore, coordinador de la Oficina Judicial del Sistema Acusatorio, subrayó la importancia de consolidar los avances alcanzados y revisar los procesos internos para mantener su eficacia.

image

Tras las entrevistas, la comisión elaborará un despacho que será elevado al recinto para su tratamiento en sesión. Según se estima, la votación se realizará el próximo 13 de noviembre, en una instancia que definirá quién ocupará uno de los cargos más relevantes dentro del Poder Judicial sanjuanino.