Lluvias en San Juan: rutas cortadas, crecientes y llamado a evitar la RN 150
Las lluvias golpean a San Juan desde la tarde y provocan cierres viales, crecientes y riesgo de derrumbes. Vialidad pidió evitar la RN 150 y extremar precauciones en rutas provinciales.
San Juan vuelve a quedar bajo un manto de lluvia intensa este sábado por la noche, en línea con el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Desde las 19, el fenómeno se hizo sentir en distintos puntos del Gran San Juan, mientras que en los departamentos alejados las precipitaciones habían comenzado aún más temprano, con crecientes repentinas y calles anegadas.
En Pocito se registró una fuerte bajada de creciente en la zona de calle 18 y Aberastain durante la tarde. En Calingasta, Barreal vivió por segunda jornada consecutiva el crecimiento del río, dejando varias arterias del pueblo cubiertas de agua y con tránsito reducido.
Riesgo extremo en la Ruta Nacional 150
La advertencia más crítica llegó desde Vialidad Nacional, que pidió evitar completamente la Ruta Nacional 150 entre Jáchal y Rodeo por riesgo inminente de caída de rocas y la posibilidad de nuevas crecidas. El tramo quedó bajo observación permanente y se recomendó no circular hasta nuevo aviso.
Cortes, restricciones y zonas peligrosas en rutas provinciales
La Dirección Provincial de Vialidad confirmó además varios puntos afectados:
RP 351 – Sarmiento: intransitable en el Badén Divisadero debido a una intensa bajada de creciente.
RP 318 – Cañada Honda–Retamito: transitable, pero con extrema precaución por agua cruzando en los badenes.
RP 436 – Ullum: Badén Quebrada de los Gauchos intransitable por creciente.
RP 491 – Jáchal (Camino a Huaco): circulación permitida con cuidado; se detectó un socavón en la banquina antes del túnel, zona que ya fue señalizada.
Las autoridades insistieron en que está terminantemente prohibido intentar cruzar tramos inundados o badenes con agua en movimiento, debido a la fuerza del caudal y el riesgo de arrastre.
Cómo seguirá el tiempo en la provincia
El alerta naranja por tormentas continuará vigente durante la madrugada. Según el SMN, las precipitaciones disminuirán hacia el amanecer, pero entre las 8 y las 10 del domingo podrían volver las lluvias. El resto del día se mantendrá con cielo nublado, con probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura máxima cercana a los 22°C.
El alivio llegará recién el lunes, feriado nacional, cuando regresará el sol y la temperatura ascenderá hasta los 26°C, dando una pausa tras una jornada complicada en gran parte del territorio sanjuanino.