Lluvias en San Juan: rutas cortadas, crecientes y llamado a evitar la RN 150

Cortes, restricciones y zonas peligrosas en rutas provinciales

La Dirección Provincial de Vialidad confirmó además varios puntos afectados:

RP 351 – Sarmiento: intransitable en el Badén Divisadero debido a una intensa bajada de creciente.

RP 318 – Cañada Honda–Retamito: transitable, pero con extrema precaución por agua cruzando en los badenes.

RP 436 – Ullum: Badén Quebrada de los Gauchos intransitable por creciente.

RP 491 – Jáchal (Camino a Huaco): circulación permitida con cuidado; se detectó un socavón en la banquina antes del túnel, zona que ya fue señalizada.

Las autoridades insistieron en que está terminantemente prohibido intentar cruzar tramos inundados o badenes con agua en movimiento, debido a la fuerza del caudal y el riesgo de arrastre.

Cómo seguirá el tiempo en la provincia

El alerta naranja por tormentas continuará vigente durante la madrugada. Según el SMN, las precipitaciones disminuirán hacia el amanecer, pero entre las 8 y las 10 del domingo podrían volver las lluvias. El resto del día se mantendrá con cielo nublado, con probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura máxima cercana a los 22°C.

El alivio llegará recién el lunes, feriado nacional, cuando regresará el sol y la temperatura ascenderá hasta los 26°C, dando una pausa tras una jornada complicada en gran parte del territorio sanjuanino.