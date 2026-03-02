Llegó a Barreal para promover la prevención del cáncer

Según contó, la iniciativa nació con la intención de impulsar la prevención a través de una fundación y de promover hábitos saludables. “Me gusta correr y voy a llevar a la sociedad a la concientización de comer mejor y cuidarse. Que tengan voluntad, que se hagan chequeos”, afirmó.

Ricardo también reflexionó sobre el estilo de vida actual: “Somos esclavos de las cosas materiales y tenemos que buscar hacer vida sana y preocuparnos menos. El sedentarismo castiga el cuerpo”. Con emoción, aseguró que encuentra felicidad en cada paso que da: “Me emociono haciendo algo que me hace feliz”.

Su paso por Barreal no solo sumó kilómetros a su desafío personal, sino también nuevos interlocutores a su mensaje: la prevención y el cuidado de la salud como pilares fundamentales para una mejor calidad de vida.