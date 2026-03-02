A sus 58 años, Ricardo dejó su provincia natal, Misiones, con un objetivo claro: correr para concientizar sobre el cáncer y promover la importancia de los chequeos médicos y la vida saludable. Su travesía, que ya lleva seis meses, lo trajo hasta Barreal, donde fue entrevistado por Canal 8 y compartió los motivos que lo impulsan a seguir adelante.
Llegó a Barreal para promover la prevención del cáncer
