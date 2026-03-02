"
Llegó a Barreal para promover la prevención del cáncer

Es de Misiones, tiene 58 años y corre por las ciudades de argentinas como una forma de llevar ánimo a las personas con cáncer y para incentivar el cuidado de la salud.

A sus 58 años, Ricardo dejó su provincia natal, Misiones, con un objetivo claro: correr para concientizar sobre el cáncer y promover la importancia de los chequeos médicos y la vida saludable. Su travesía, que ya lleva seis meses, lo trajo hasta Barreal, donde fue entrevistado por Canal 8 y compartió los motivos que lo impulsan a seguir adelante.

Atleta amateur y apasionado por el deporte, Ricardo comenzó su recorrido en Misiones y desde entonces atravesó distintas ciudades del país, entre ellas Paraná, Rosario, Buenos Aires, Viedma, Río Gallegos, Mendoza y San Juan. Aún le restan localidades por visitar antes de finalizar la travesía en Jujuy.

“Yo corro y lucho por ti”, expresa en las banderas azul, fucsia, rosa y dorada que lo acompañan en cada tramo del camino, colores que representan la lucha y la concientización sobre distintos tipos de cáncer. Cada día recorre aproximadamente 12 kilómetros, llevando su mensaje a cada lugar donde se detiene.

Según contó, la iniciativa nació con la intención de impulsar la prevención a través de una fundación y de promover hábitos saludables. “Me gusta correr y voy a llevar a la sociedad a la concientización de comer mejor y cuidarse. Que tengan voluntad, que se hagan chequeos”, afirmó.

Ricardo también reflexionó sobre el estilo de vida actual: “Somos esclavos de las cosas materiales y tenemos que buscar hacer vida sana y preocuparnos menos. El sedentarismo castiga el cuerpo”. Con emoción, aseguró que encuentra felicidad en cada paso que da: “Me emociono haciendo algo que me hace feliz”.

Su paso por Barreal no solo sumó kilómetros a su desafío personal, sino también nuevos interlocutores a su mensaje: la prevención y el cuidado de la salud como pilares fundamentales para una mejor calidad de vida.

