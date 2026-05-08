Del Zonda histórico al viento sur: se hizo sentir en toda la provincia

El fenómeno llega apenas horas después de una de las jornadas más complejas que se recuerden por viento Zonda. Desde Naturgy informaron que el registrado este viernes fue el más fuerte de los últimos 18 años, situación que provocó múltiples inconvenientes en el servicio eléctrico, caída de árboles y daños en distintos sectores.

Si bien la empresa aseguró que el 99,9% del servicio ya fue recompuesto, todavía había usuarios sin energía eléctrica, principalmente en zonas de Rivadavia, donde continuaban los reclamos durante la noche.

Para la madrugada de este sábado se espera una mínima cercana a los 4 grados, con nubosidad variable y persistencia de algunas ráfagas intensas en las primeras horas. Con el avance del día, las condiciones comenzarían a mejorar, aunque el frío seguirá presente en toda la provincia.