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Del Zonda histórico al viento sur: se hizo sentir en toda la provincia

Las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza durante la noche en el Gran San Juan. Persisten usuarios sin luz en Rivadavia tras el intenso Zonda del viernes.

Tal como lo había anticipado el pronóstico, el fuerte viento sur comenzó a sentirse durante la noche de este viernes en distintos puntos del Gran San Juan y alrededores, marcando un brusco cambio de tiempo después de una jornada atravesada por el Zonda y las complicaciones que dejó en gran parte de la provincia.

Las ráfagas empezaron a intensificarse con el correr de las horas, especialmente en zonas abiertas y rutas, donde el viento levantó tierra y redujo la visibilidad. Según lo previsto, podían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 kilómetros por hora, acompañadas por un fuerte descenso de temperatura.

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El fenómeno llega apenas horas después de una de las jornadas más complejas que se recuerden por viento Zonda. Desde Naturgy informaron que el registrado este viernes fue el más fuerte de los últimos 18 años, situación que provocó múltiples inconvenientes en el servicio eléctrico, caída de árboles y daños en distintos sectores.

Si bien la empresa aseguró que el 99,9% del servicio ya fue recompuesto, todavía había usuarios sin energía eléctrica, principalmente en zonas de Rivadavia, donde continuaban los reclamos durante la noche.

Para la madrugada de este sábado se espera una mínima cercana a los 4 grados, con nubosidad variable y persistencia de algunas ráfagas intensas en las primeras horas. Con el avance del día, las condiciones comenzarían a mejorar, aunque el frío seguirá presente en toda la provincia.

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