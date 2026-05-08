Tal como lo había anticipado el pronóstico, el fuerte viento sur comenzó a sentirse durante la noche de este viernes en distintos puntos del Gran San Juan y alrededores, marcando un brusco cambio de tiempo después de una jornada atravesada por el Zonda y las complicaciones que dejó en gran parte de la provincia.
Del Zonda histórico al viento sur: se hizo sentir en toda la provincia
Las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza durante la noche en el Gran San Juan. Persisten usuarios sin luz en Rivadavia tras el intenso Zonda del viernes.