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Operaron a Máximo Kirchner y el Hospital Italiano difundió el parte médico

El diputado fue intervenido por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral y evoluciona favorablemente.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una intervención quirúrgica programada en el Hospital Italiano de La Plata, que luego difundió un parte médico oficial sobre el estado de salud del legislador.

Según informó el centro de salud, Kirchner fue operado por un cuadro de “cistoadenoma parotídeo bilateral” y permanece internado bajo controles médicos, aunque con una evolución favorable.

“En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”, indicó el comunicado difundido cerca del mediodía.

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Horas antes, el referente de Partido Justicialista había confirmado la operación mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, aunque sin precisar inicialmente el diagnóstico.

“El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió el diputado desde la habitación del centro médico donde nació, en un posteo cargado de referencias personales y políticas.

En ese mensaje, Kirchner también reveló que uno de los médicos que participó de la cirugía es simpatizante de Estudiantes de La Plata y bromeó con el próximo partido del equipo platense. “Está confiado en que nos ganan”, comentó.

Además, explicó que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no asistiría a acompañarlo durante la intervención pese a que tenía intención de hacerlo.

“No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, expresó Máximo Kirchner en referencia a la situación judicial de la exmandataria, actualmente bajo arresto domiciliario.

El legislador también aprovechó el mensaje para cuestionar duramente al Poder Judicial y volvió a defender el liderazgo político de su madre dentro del peronismo, en medio de las tensiones internas que atraviesa el espacio opositor.

La operación se realizó pocos días después de su última aparición pública en un acto partidario en Santa Fe, donde había pronunciado un duro discurso sobre la conducción del peronismo y la situación judicial de Cristina Kirchner.

Por el momento, desde el entorno del diputado señalaron que la recuperación evoluciona de manera favorable y que continuará internado en observación durante las próximas horas.

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