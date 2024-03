"Si tuviéramos que trasladar los últimos aumentos que padecimos, no solo no generaríamos más ventas, sino que la caída sería mucho más abrupta", expresó. "Si tuviéramos que trasladar los últimos aumentos que padecimos, no solo no generaríamos más ventas, sino que la caída sería mucho más abrupta", expresó.

Al mismo tiempo, Parra resaltó que en San Juan "no hay formadores de precios" en la carne. "Nosotros compramos en frigoríficos de otras provincias, distribuimos y revendemos", detalló.

Por último, el empresario Antonio Parra fue pesimista de cara a la realidad del sector en los próximos meses: "Estamos complicados. Se hace difícil pensar en sostener esto en el mediano plazo".