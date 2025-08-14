Las infancias en San Juan dedican más tiempo a pantallas que a la lectura

san juan (1)

En el gráfico se observa que San Juan se encuentra en el promedio nacional, con un 87% de alumnos de 6to grado que mira series, películas o videos en su tiempo libre.

En los alumnos de 3er grado, el 91% mira dibujos, series o películas, el 80% juega al aire libre y el 42% lee cómics. Entre un 22% y 26% participa en talleres de arte, música o baile.

Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, afirmó que “el incremento del acceso a contenidos digitales es ineludible, pero pocas veces se corresponde con supervisión parental adecuada. Es un recurso potente pero también riesgoso para el desarrollo integral de los niños”.

Por su parte, Inés Zerboni, psicopedagoga y directora en Proyecto E, subraya que “el tiempo libre es clave para el desarrollo emocional y social. La tecnología es parte del mundo actual, pero su uso excesivo limita experiencias esenciales: jugar, crear y compartir. Los adultos debemos ofrecer alternativas enriquecedoras como deportes, actividades artísticas y contacto con la naturaleza”.