La morosidad de las familias argentinas registró una leve baja en agosto y se ubicó en el 12,81%, según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aunque el indicador retrocedió 0,13 puntos porcentuales respecto de julio, casi se duplicó en comparación con el mismo mes de 2025, cuando era del 6,6%.
La mora de las familias cayó, pero sigue cerca del doble que hace un año
Según el Banco Central, el atraso en el pago de los créditos familiares llegó al 12,81%, con una leve caída mensual. En las empresas, en cambio, la mora volvió a subir.