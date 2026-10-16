La mora de las familias cayó, pero sigue cerca del doble que hace un año

En el sector empresarial, la evolución fue diferente. La irregularidad en los préstamos aumentó al 3,8%, una suba de 0,18 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Al considerar todos los créditos al sector privado, el indicador de morosidad se mantuvo prácticamente estable: pasó del 7,73% en julio al 7,75% en agosto.

El informe también mostró una reducción en la probabilidad estimada de incumplimiento de las deudas, que bajó por tercer mes consecutivo y llegó al 2,26% en el nivel general. Entre las familias, el indicador descendió al 3,71%, mientras que en las empresas se mantuvo cerca del 1,1%.