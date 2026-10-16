"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > familias

La mora de las familias cayó, pero sigue cerca del doble que hace un año

Según el Banco Central, el atraso en el pago de los créditos familiares llegó al 12,81%, con una leve caída mensual. En las empresas, en cambio, la mora volvió a subir.

La morosidad de las familias argentinas registró una leve baja en agosto y se ubicó en el 12,81%, según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aunque el indicador retrocedió 0,13 puntos porcentuales respecto de julio, casi se duplicó en comparación con el mismo mes de 2025, cuando era del 6,6%.

De acuerdo con el organismo, la mejora mensual se explicó por una caída del 0,98% en el saldo real de los créditos con pagos atrasados, mientras que el financiamiento total se mantuvo prácticamente sin cambios en términos reales.

La baja llegó después de que la morosidad familiar subiera en julio y marca un freno parcial a la tendencia de deterioro que se venía acumulando desde fines de 2024.

Te puede interesar...

En el sector empresarial, la evolución fue diferente. La irregularidad en los préstamos aumentó al 3,8%, una suba de 0,18 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Al considerar todos los créditos al sector privado, el indicador de morosidad se mantuvo prácticamente estable: pasó del 7,73% en julio al 7,75% en agosto.

El informe también mostró una reducción en la probabilidad estimada de incumplimiento de las deudas, que bajó por tercer mes consecutivo y llegó al 2,26% en el nivel general. Entre las familias, el indicador descendió al 3,71%, mientras que en las empresas se mantuvo cerca del 1,1%.

Temas

Te puede interesar