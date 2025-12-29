"
Investigación en Instagram derivó en una condena por tenencia de armas de fuego

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Lucas Ezequiel Jofre a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, en una causa que se inició a partir de una investigación realizada en redes sociales.

Según se investigó , el 11 de diciembre de 2025, un efectivo policial de la Brigada de Investigaciones Sur, detectó un perfil de la red social Instagram, identificado como “Lucasjofre2024”. En dicho perfil se observaban diversas publicaciones en las que un hombre exhibía armas de fuego, entre ellas revólveres, una pistola calibre 9 mm y escopetas.

A partir de estas imágenes, se realizaron tareas de individualización que permitieron establecer que el titular del perfil era Lucas Ezequiel Jofre, corroborando su identidad mediante el sistema “Mi Minseg”, donde el rostro coincidía con el exhibido en la red social.

Como resultado de la investigación, el 26 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del acusado, donde se procedió al secuestro de varias armas de fuego y cartuchos, que se encontraban en su poder sin la debida autorización legal.

De acuerdo a la calificación legal, Jofre fue considerado autor penalmente responsable del delito de “tenencia de arma de fuego de uso civil y de uso civil condicional sin la debida autorización legal”, previsto en el artículo 189 bis, segundo supuesto, primer y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de la seguridad pública.

Finalmente, este lunes se celebró un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual el imputado fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional, además del decomiso y posterior destrucción de todas las armas de fuego secuestradas durante el procedimiento.

