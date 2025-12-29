En el marco de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Lucas Ezequiel Jofre a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, en una causa que se inició a partir de una investigación realizada en redes sociales.
Investigación en Instagram derivó en una condena por tenencia de armas de fuego
