Investigación en Instagram derivó en una condena por tenencia de armas de fuego

Como resultado de la investigación, el 26 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del acusado, donde se procedió al secuestro de varias armas de fuego y cartuchos, que se encontraban en su poder sin la debida autorización legal.

De acuerdo a la calificación legal, Jofre fue considerado autor penalmente responsable del delito de “tenencia de arma de fuego de uso civil y de uso civil condicional sin la debida autorización legal”, previsto en el artículo 189 bis, segundo supuesto, primer y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de la seguridad pública.

Finalmente, este lunes se celebró un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual el imputado fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional, además del decomiso y posterior destrucción de todas las armas de fuego secuestradas durante el procedimiento.