La Justicia confirmó la vigencia del contrato de Jáchal con THOR

Falta de legitimación activa

Entre los fundamentos centrales de la sentencia, el magistrado hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Jáchal, a cargo del Dr. Julio José Guillermo Andino Vega. En ese sentido, el juez determinó que la empresa demandante no contaba con un derecho subjetivo ni con un interés legítimo que le permitiera cuestionar el acto administrativo, ya que una mera expectativa de adjudicación no habilita la intervención judicial.

En sus considerandos, el fallo remarcó que Minexa no fue adjudicataria ni destinataria directa del acto cuestionado, y que el proceso judicial no puede utilizarse como una instancia revisora general del accionar del Estado si no existe una afectación personal, directa y concreta.

Defensa técnica del Municipio

La Asesoría Letrada municipal estructuró su defensa sobre un criterio técnico clave: la inexistencia de un caso judicial habilitante. En ese marco, se optó por no ingresar al fondo de la cuestión, se contestó la demanda en tiempo y forma, se opusieron excepciones previas, se solicitó el tratamiento de la causa como cuestión de puro derecho y se rechazó la apertura a prueba por resultar inconducente.

El juez coincidió con estos argumentos y resolvió rechazar la demanda sin expedirse sobre el fondo, confirmando la legalidad del accionar municipal y desestimando el planteo desde su base jurídica.

Respaldo institucional e impulso al empleo

El fallo constituye un respaldo expreso a la gestión de la Municipalidad de Jáchal y a su defensa legal, cerrando definitivamente la controversia en el plano judicial. Además, establece que las costas del proceso deberán ser abonadas íntegramente por Minexa S.A., liberando al municipio de cualquier carga económica derivada del litigio.

Esta resolución también ratifica las decisiones administrativas impulsadas por el intendente Dr. Matías Espejo, orientadas a la puesta en valor de activos municipales para promover el desarrollo industrial y tecnológico en el departamento. Con la vigencia del contrato confirmada, THOR Tecnología Minera S.A. podrá continuar con su plan de inversiones en el predio, fortaleciendo la generación de empleo local.

Con este fallo, la Municipalidad de Jáchal reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el crecimiento económico, en beneficio del desarrollo productivo del departamento.