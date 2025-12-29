Agua Negra se encuentra habilitado y en óptimas condiciones para circular
El paso fronterizo, permanece abierto en el horario de 7 a 17 horas, permitiendo el tránsito normal entre Argentina y Chile.
El paso fronterizo, permanece abierto en el horario de 7 a 17 horas, permitiendo el tránsito normal entre Argentina y Chile.
El Gobierno de San Juan informó el estado del Paso Internacional por Agua Negra al 29 de diciembre de 2025, confirmando que el corredor se encuentra habilitado y en condiciones óptimas para la circulación vehicular.
A través del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Relaciones Institucionales, se indicó que el paso fronterizo, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 150, permanece abierto en el horario de 07:00 a 17:00 horas, permitiendo el tránsito normal entre Argentina y Chile.
Desde la cartera provincial destacaron que las condiciones del camino son favorables, aunque se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el recorrido. En la zona se encuentra trabajando personal de Vialidad Nacional, que realiza tareas de mantenimiento preventivo sobre la calzada.
Asimismo, se recuerda a los viajeros la importancia de informarse previamente antes de emprender el viaje y contar con la documentación obligatoria para cruzar la frontera.
Para mayor seguridad, el Gobierno puso a disposición una serie de teléfonos útiles de organismos nacionales y provinciales, entre ellos Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Salud Pública, el Consulado Argentino en Valparaíso y la Secretaría de Relaciones Institucionales, ante cualquier consulta o eventual emergencia.
El Paso de Agua Negra continúa siendo una vía estratégica para la integración regional y el turismo, y las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales ante posibles cambios en las condiciones climáticas o del tránsito.