Agua Negra se encuentra habilitado y en óptimas condiciones para circular

Desde la cartera provincial destacaron que las condiciones del camino son favorables, aunque se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el recorrido. En la zona se encuentra trabajando personal de Vialidad Nacional, que realiza tareas de mantenimiento preventivo sobre la calzada.

Asimismo, se recuerda a los viajeros la importancia de informarse previamente antes de emprender el viaje y contar con la documentación obligatoria para cruzar la frontera.

Para mayor seguridad, el Gobierno puso a disposición una serie de teléfonos útiles de organismos nacionales y provinciales, entre ellos Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Salud Pública, el Consulado Argentino en Valparaíso y la Secretaría de Relaciones Institucionales, ante cualquier consulta o eventual emergencia.

El Paso de Agua Negra continúa siendo una vía estratégica para la integración regional y el turismo, y las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales ante posibles cambios en las condiciones climáticas o del tránsito.