Durante los últimos meses, el mundo digital fue testigo de un fenómeno que hasta hace pocos años parecía impensado: Google dejó de ser el sitio más popular del planeta. El cambio se explica por el crecimiento sostenido de TikTok, la red social de videos cortos que logró concentrar una porción inédita del tráfico global de internet.
TikTok hace historia: destronó a Google como el sitio más popular del planeta
Luego de un 2020 en el que tuvo varios problemas con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, el servicio de redes sociales para compartir videos llegó a lo más alto del ranking, desplazando al popular buscador.