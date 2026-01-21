TikTok hace historia: destronó a Google como el sitio más popular del planeta

Cómo se mide el tráfico

Cloudflare elabora este ranking a partir de la cantidad de tráfico que generan los dominios, incluyendo las conexiones realizadas desde aplicaciones móviles. Este criterio explica la fuerte presencia de plataformas como TikTok, WhatsApp, Facebook y Twitter, cuyos usuarios interactúan principalmente a través de apps, pero que igualmente impactan de lleno en el flujo global de datos.

En ese contexto, también se observó un crecimiento sostenido de Twitter y la irrupción de WhatsApp entre los sitios con mayor tráfico, confirmando el protagonismo cada vez mayor de las plataformas sociales frente a los buscadores tradicionales.

Un cambio de hábitos

El desplazamiento de Google no implica una caída abrupta de su uso, sino un cambio profundo en la forma en que las personas consumen contenido en internet. El tiempo que antes se destinaba a búsquedas o navegación web hoy se concentra, en gran medida, en el consumo continuo de videos cortos y contenido personalizado.

Otros actores históricos como Facebook, Microsoft y Apple mantuvieron posiciones altas y estables gracias a su base de usuarios constante y a la diversidad de servicios que ofrecen, aunque sin lograr el salto disruptivo que protagonizó TikTok.