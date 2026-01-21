"
TikTok hace historia: destronó a Google como el sitio más popular del planeta

Luego de un 2020 en el que tuvo varios problemas con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, el servicio de redes sociales para compartir videos llegó a lo más alto del ranking, desplazando al popular buscador.

Durante los últimos meses, el mundo digital fue testigo de un fenómeno que hasta hace pocos años parecía impensado: Google dejó de ser el sitio más popular del planeta. El cambio se explica por el crecimiento sostenido de TikTok, la red social de videos cortos que logró concentrar una porción inédita del tráfico global de internet.

Los datos surgen del ranking anual elaborado por Cloudflare Radar, una herramienta que analiza el comportamiento del tráfico web a nivel mundial. Históricamente, Google ocupó el primer puesto sin discusión, pero esa hegemonía se vio interrumpida cuando TikTok logró superarlo durante gran parte del año.

image

El relevamiento muestra que el ascenso no fue casual ni aislado. TikTok alcanzó el primer lugar por primera vez el 17 de febrero de 2021, repitió la hazaña en varios días de marzo y mayo, y desde el 10 de agosto comenzó a encabezar el ranking de manera sostenida. Aunque Google recuperó la cima en jornadas puntuales, octubre y noviembre estuvieron dominados mayoritariamente por TikTok, incluso en fechas clave como el Día de Acción de Gracias y el Black Friday.

Cómo se mide el tráfico

Cloudflare elabora este ranking a partir de la cantidad de tráfico que generan los dominios, incluyendo las conexiones realizadas desde aplicaciones móviles. Este criterio explica la fuerte presencia de plataformas como TikTok, WhatsApp, Facebook y Twitter, cuyos usuarios interactúan principalmente a través de apps, pero que igualmente impactan de lleno en el flujo global de datos.

En ese contexto, también se observó un crecimiento sostenido de Twitter y la irrupción de WhatsApp entre los sitios con mayor tráfico, confirmando el protagonismo cada vez mayor de las plataformas sociales frente a los buscadores tradicionales.

Un cambio de hábitos

El desplazamiento de Google no implica una caída abrupta de su uso, sino un cambio profundo en la forma en que las personas consumen contenido en internet. El tiempo que antes se destinaba a búsquedas o navegación web hoy se concentra, en gran medida, en el consumo continuo de videos cortos y contenido personalizado.

Otros actores históricos como Facebook, Microsoft y Apple mantuvieron posiciones altas y estables gracias a su base de usuarios constante y a la diversidad de servicios que ofrecen, aunque sin lograr el salto disruptivo que protagonizó TikTok.

