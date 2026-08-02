San Juan, entre las provincias con crecimiento mensual en la venta de autos usados

Un dato alentador para el mercado sanjuanino

El crecimiento mensual posiciona a San Juan entre las provincias con mejor desempeño en julio, reflejando un mayor movimiento en las operaciones de compra y venta de vehículos usados durante el último mes.

No obstante, cuando se analiza el acumulado entre enero y julio, el panorama es más moderado. En ese período, las ventas de autos usados en la provincia registraron una leve caída del 0,26% respecto del mismo lapso de 2025, una de las bajas más reducidas del país y muy por debajo del descenso nacional del 4,49%.

Las razones de la caída nacional

El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, explicó que el retroceso registrado en julio responde a varios factores. Entre ellos mencionó la estacionalidad propia de las vacaciones de invierno y el impacto que generó el Mundial de Fútbol sobre la actividad comercial.

Además, sostuvo que muchos propietarios particulares mantienen valores de venta que ya no se ajustan a la realidad del mercado.

"Tenemos una oferta de vehículos 0 kilómetro muy agresiva en bonificaciones y variedad de modelos. Quien acomoda el precio de su usado lo vende; quien no lo hace, encuentra muchas dificultades para concretar la operación", señaló el directivo.

Lamas también remarcó que las tasas de financiamiento ofrecidas por las entidades bancarias siguen siendo elevadas para muchos compradores, lo que limita la concreción de operaciones.

Los modelos usados más vendidos

El ranking nacional de julio volvió a ser encabezado por el Volkswagen Gol y Trend, con 8.276 unidades comercializadas. Lo siguieron la Toyota Hilux (5.485), el Chevrolet Corsa/Classic (4.174), la Volkswagen Amarok (3.768) y la Ford Ranger (3.722).

Completaron el listado de los diez modelos más vendidos el Peugeot 208, Ford EcoSport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.

Pese al retroceso del mercado a nivel nacional, el desempeño de San Juan durante julio aparece como una señal positiva para el sector, al consolidarse entre las provincias con mayor crecimiento mensual y mantener una de las menores caídas en el balance acumulado del año.