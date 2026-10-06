El gobernador Marcelo Orrego, anunció la transformación de la Ruta Nacional 20 en autopista, en el tramo comprendido entre calle Gorriti, en Santa Lucía, y el acceso a Caucete. El anuncio fue realizado junto al ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez.
La Ruta 20 se transformará en autopista entre Santa Lucía y Caucete
El gobernador Marcelo Orrego anunció la obra en conferencia de prensa. El proyecto contempla 24,5 kilómetros de doble calzada, nuevos puentes y colectoras. El plazo de ejecución será de 36 meses. A fines de octubre llamarán a licitación.