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La Ruta 20 se transformará en autopista entre Santa Lucía y Caucete

El gobernador Marcelo Orrego anunció la obra en conferencia de prensa. El proyecto contempla 24,5 kilómetros de doble calzada, nuevos puentes y colectoras. El plazo de ejecución será de 36 meses. A fines de octubre llamarán a licitación.

El gobernador Marcelo Orrego, anunció la transformación de la Ruta Nacional 20 en autopista, en el tramo comprendido entre calle Gorriti, en Santa Lucía, y el acceso a Caucete. El anuncio fue realizado junto al ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez.

La obra abarcará 24,5 kilómetros y contempla la construcción de dos calzadas separadas, con dos carriles por sentido de circulación. El objetivo, según explicó el mandatario, es ordenar el tránsito, separar los movimientos y reducir los puntos de conflicto.

El proyecto también incluye nuevas colectoras a ambos lados de la ruta, que permitirán mantener los accesos y canalizar el tránsito local sin interferir con la circulación principal.

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Además, se construirán nuevos puentes en sectores como la rotonda del Gaucho, el acceso al aeropuerto y el acceso a 9 de Julio. En esos puntos, la Ruta 20 pasará elevada sobre las calles transversales para mantener la continuidad de la circulación.

Uno de los principales trabajos será la construcción de un nuevo puente de 206 metros sobre el río San Juan, que permitirá completar la doble calzada. El puente actual continuará en servicio.

En el acceso a Caucete se ejecutará además una rotonda partida para ordenar los ingresos, egresos y giros, mientras que la doble calzada continuará por el centro de la intersección.

La obra también contempla adecuaciones en cunetas, alcantarillas y canales de riego, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema hídrico.

El plazo previsto para la ejecución es de 36 meses. Según se informó, el financiamiento se realizará mediante el Bono San Juan bajo legislación de Nueva York, destinado a obras de infraestructura.

Durante la presentación, el gobernador señaló que el proyecto busca acompañar el crecimiento de la provincia y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente la Ruta 20.

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