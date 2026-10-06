La Ruta 20 se transformará en autopista entre Santa Lucía y Caucete

Además, se construirán nuevos puentes en sectores como la rotonda del Gaucho, el acceso al aeropuerto y el acceso a 9 de Julio. En esos puntos, la Ruta 20 pasará elevada sobre las calles transversales para mantener la continuidad de la circulación.

Uno de los principales trabajos será la construcción de un nuevo puente de 206 metros sobre el río San Juan, que permitirá completar la doble calzada. El puente actual continuará en servicio.

En el acceso a Caucete se ejecutará además una rotonda partida para ordenar los ingresos, egresos y giros, mientras que la doble calzada continuará por el centro de la intersección.

La obra también contempla adecuaciones en cunetas, alcantarillas y canales de riego, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema hídrico.

El plazo previsto para la ejecución es de 36 meses. Según se informó, el financiamiento se realizará mediante el Bono San Juan bajo legislación de Nueva York, destinado a obras de infraestructura.

Durante la presentación, el gobernador señaló que el proyecto busca acompañar el crecimiento de la provincia y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente la Ruta 20.