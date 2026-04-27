La provincia trabaja en el mantenimiento las intalaciones de gas en la escuelas

Estas intervenciones forman parte de un esquema de trabajo que combina planificación técnica, respuesta ante urgencias y articulación con organismos de control, como Ecogas, para asegurar condiciones adecuadas de operatividad en cada establecimiento.

El sistema de mantenimiento de redes de gas en edificios escolares contempla un universo total de 450 establecimientos en toda la provincia. En este sentido, el plan se organiza bajo una doble modalidad operativa, con trabajos ejecutados por empresas contratadas y por personal propio de la Dirección, lo que permite ampliar la cobertura, optimizar recursos y garantizar presencia sostenida en el territorio.

Además, durante la temporada de uso se mantiene activo un sistema de atención de urgencias, que permite intervenir de manera inmediata ante eventuales fallas o situaciones que requieran respuesta rápida en los establecimientos.

Estas acciones forman parte de la política de mejora de la infraestructura educativa impulsada por el Gobierno de San Juan, que el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante en coordinación con el sistema educativo provincial, con el objetivo de garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.