El miércoles, Diputados tendrá una sesión especial por el acuerdo con Vicuña

Uno de los principales puntos abordados estuvo relacionado con el acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Minera Vicuña, que contempla fondos destinados a infraestructura estratégica. Los diputados consultaron específicamente sobre las obras en las que se invertirá el dinero y los mecanismos previstos para su ejecución.

Según explicó Martín, las inquietudes planteadas durante el encuentro fueron respondidas por los funcionarios. También señaló que la oposición realizó preguntas y que todas fueron contestadas en el marco de la reunión.

“Este miércoles vamos a tratar la ratificación del convenio del Gobierno con Vicuña y el convenio del Gobierno con Vialidad Nacional”, explicó el presidente de la Cámara.

Otro de los ejes centrales que se trató y que será, también tratado en la sesión especial, será el convenio con Vialidad Nacional, que contempla trabajos de reparación y mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan San Juan.

Martín remarcó la importancia del acuerdo debido a la falta de recursos nacionales destinados actualmente al mantenimiento de las rutas. En ese sentido, explicó que el convenio establece qué rutas serán intervenidas y, a partir de allí, se definirá el esquema de trabajo para hacerse cargo de las reparaciones.

Entre los corredores mencionados aparece la Ruta Nacional 40, que atraviesa una situación complicada desde hace varios años. También se contempla la posibilidad de realizar trabajos sobre la Ruta Nacional 20.

El titular de la Cámara de Diputados consideró que ambos acuerdos son importantes para la provincia y calificó al convenio con Vicuña como “muy superador” en comparación con otros acuerdos mineros alcanzados durante los últimos años.