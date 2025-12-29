"
Empresa socia de AFA, en la mira por desvío millonario a sociedades fantasmas

TourProdEnter LLC, que maneja los fondos de la AFA en Estados Unidos, desvió 42 millones de dólares a sociedades sin empleados ni actividad declarada.

La empresa que maneja los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos, TourProdEnter LLC, desvió 42 millones de dólares a sociedades fantasmas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la entidad nació en 2021 y, al poco tiempo, fue designada por el Cómite Ejecutivo de la AFA para manejar la recaudación internacional del ente madre del fútbol argentino.

La empresa que es administrada por Erica Gillette acumuló más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años en bancos de Estados Unidos, a raíz de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión.

Sin embargo, sólo una parte de esa millonada habría sido girada para financiar las actividades oficiales ya que, al menos 42 millones de dólares, terminaron en sociedades radicadas en el estado de Florida sin empleados ni actividad declarada.

Estas sociedades llamadas “fantasmas” son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuyos perfiles resultan inusuales ya que son beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con deudas importantes en el sistema financiero.

Además, otros 109 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay que, posteriormente, utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

FUENTE: Noticias Argentinas

