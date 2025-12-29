Empresa socia de AFA, en la mira por desvío millonario a sociedades fantasmas

Sin embargo, sólo una parte de esa millonada habría sido girada para financiar las actividades oficiales ya que, al menos 42 millones de dólares, terminaron en sociedades radicadas en el estado de Florida sin empleados ni actividad declarada.

Estas sociedades llamadas “fantasmas” son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuyos perfiles resultan inusuales ya que son beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con deudas importantes en el sistema financiero.

Además, otros 109 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay que, posteriormente, utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.