Argentina debuta en el Mundial Sub 20 ante Cuba

Un plantel con talento local y proyección internacional

Placente conformó una lista con fuerte presencia de jugadores del fútbol argentino, muchos de ellos con rodaje en Primera División. Entre los nombres destacados figuran Santino Barbi (Talleres) y Álvaro Busso (Vélez) en el arco; Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors) y Juan Villalba (Gimnasia) en defensa; y en ofensiva, jugadores como Ian Subiabre (River), Maher Carrizo (Vélez) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen).

También integran la convocatoria futbolistas que se desempeñan en el exterior, como Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Gianluca Prestianni (Benfica), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Álvaro Montoro (Botafogo).

Ausencias de peso por negativa de los clubes

El entrenador no pudo contar con varias de sus figuras más prometedoras debido a la negativa de los clubes europeos a ceder jugadores, ya que el torneo no forma parte del calendario FIFA. Entre los ausentes más resonantes se encuentran Claudio "Diablito" Echeverri (Bundesliga, a préstamo desde Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Valentín Carboni (Genoa).

La baja de Echeverri es especialmente significativa: fue el máximo goleador de Argentina en el Sudamericano Sub 20 con 6 goles, solo superado por el colombiano Néiser Villarreal.

El rival: Cuba, con pocas luces pero un delantero a seguir

Cuba participa por segunda vez en su historia en un Mundial Sub 20, tras su debut en Turquía 2013, donde perdió los tres partidos. Para este torneo, su figura es el centrodelantero Alessio Raballo, de 19 años y 1,90 metros, nacido en Italia, con paso por el Cremonese en la Serie A y nacionalizado cubano por su madre.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.

Cuba: Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo.

DT: Pedro Pablo Pereira.

Árbitro : Nazmi Nasaruddin (Malasia)

Estadio : Elías Figueroa Brander, Valparaíso (Chile)

Hora : 20:00 (Argentina)

TV: Telefé y DSports

El fixture de Argentina en el Grupo D

Domingo 28/9 – vs. Cuba

Miércoles 1/10 – vs. Australia

Sábado 4/10 – vs. Italia

Clasifican a los octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros entre las seis zonas.