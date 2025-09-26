San Juan se suma al grupo de provincias que ofrecen la funcionalidad Atributo a Bordo en el sistema SUBE, una herramienta que simplifica la vida de miles de pasajeros. Desde ahora, los usuarios pueden activar beneficios sociales, actualizar su tarjeta o finalizar el registro directamente en el colectivo, sin tener que acercarse a una Terminal Automática.
San Juan ya permite activar descuentos de la SUBE arriba del colectivo
