San Juan ya permite activar descuentos de la SUBE arriba del colectivo

La nueva función “Atributo a Bordo” ya está disponible en las unidades de transporte público de la provincia. Los usuarios pueden activar la tarifa social, actualizar la tarjeta o finalizar el registro sin pasar por una Terminal Automática.

San Juan se suma al grupo de provincias que ofrecen la funcionalidad Atributo a Bordo en el sistema SUBE, una herramienta que simplifica la vida de miles de pasajeros. Desde ahora, los usuarios pueden activar beneficios sociales, actualizar su tarjeta o finalizar el registro directamente en el colectivo, sin tener que acercarse a una Terminal Automática.

El procedimiento es simple: al subir, el pasajero le avisa al chofer que necesita realizar la gestión, apoya la tarjeta en el validador y espera la confirmación del sistema. Si el equipo cuenta con conexión a internet, la activación de la tarifa social es inmediata.

Con esta incorporación, San Juan se une a otras once provincias que ya cuentan con la herramienta, como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Río Negro, San Luis, Neuquén, Catamarca y Jujuy, además de la Ciudad de Buenos Aires. En total, más de 11.000 colectivos del país tienen habilitada esta tecnología.

Los usuarios aún pueden elegir las vías tradicionales: las Terminales Automáticas SUBE (TAS) o la app oficial, que funciona en teléfonos Android 6 o superior con tecnología NFC. Las últimas actualizaciones de la aplicación también permiten generar un código QR para viajar, sin necesidad de NFC, conexión de datos ni señal.

Desde el Ministerio de Transporte recordaron que los atributos locales y nacionales —boletos gratuitos, descuentos a jubilados, pensionados, personal doméstico, beneficiarios de asignaciones y otros— solo se reconocen dentro del sistema SUBE. Quienes paguen el pasaje con otros medios, como billeteras virtuales o tarjetas de débito o crédito, no podrán acceder a esos beneficios.

Además, la SUBE Digital y el QR funcionan como complementos de la tarjeta física, con saldos independientes, para que cada usuario elija el formato que más le convenga.

