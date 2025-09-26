San Juan ya permite activar descuentos de la SUBE arriba del colectivo

Los usuarios aún pueden elegir las vías tradicionales: las Terminales Automáticas SUBE (TAS) o la app oficial, que funciona en teléfonos Android 6 o superior con tecnología NFC. Las últimas actualizaciones de la aplicación también permiten generar un código QR para viajar, sin necesidad de NFC, conexión de datos ni señal.

Desde el Ministerio de Transporte recordaron que los atributos locales y nacionales —boletos gratuitos, descuentos a jubilados, pensionados, personal doméstico, beneficiarios de asignaciones y otros— solo se reconocen dentro del sistema SUBE. Quienes paguen el pasaje con otros medios, como billeteras virtuales o tarjetas de débito o crédito, no podrán acceder a esos beneficios.

Además, la SUBE Digital y el QR funcionan como complementos de la tarjeta física, con saldos independientes, para que cada usuario elija el formato que más le convenga.