Un aliado de Messi cuelga los botines este año

Qué recuerdos destacó en su mensaje de despedida

El mediocampista hizo un repaso personal de su historia futbolística:

“Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta la filial del Barça, pasando por Barberá, Lleida y Jabac.”

“Gracias al FC Barcelona, el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré.”

Con la camiseta blaugrana, Busquets conquistó nueve ligas españolas, tres Champions League y fue parte del mediocampo más recordado de la historia reciente junto a Xavi Hernández e Iniesta.

También tuvo palabras para la selección española, con la que alcanzó la gloria en Sudáfrica 2010: “Gracias a la Selección. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón.”

Qué rol tuvo el Inter Miami en esta etapa final

En 2023, Busquets se unió al Inter Miami siguiendo el camino de su amigo Lionel Messi. Allí también coincidió con Jordi Alba y Luis Suárez, completando el famoso “cuarteto de exbarcelonistas”.

En su mensaje, agradeció al club estadounidense por abrirle las puertas: “Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento. Es difícil vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena.”

El mediocampista reconoció que este paso por la MLS le permitió cerrar su carrera con un desafío distinto, rodeado de amigos y con la ilusión de conseguir el primer título de liga en la historia de la franquicia.

Cuál es el próximo objetivo de Inter Miami antes de la despedida de Busquets

La temporada de la MLS aún tiene capítulos importantes. Inter Miami disputará cinco partidos más de la fase regular antes de iniciar los playoffs, programados para el 24 de octubre. El gran objetivo será llegar a la final del 6 de diciembre y conquistar por primera vez el campeonato local.

Para Busquets, sería la mejor manera de ponerle punto final a una carrera que lo llevó de la cantera del Barcelona a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial, dejando una huella imborrable en todos los equipos que integró.

El primer adiós de los “cuatro fantásticos”

El anuncio marca el inicio del desenlace para el grupo de exestrellas del Barcelona que se unieron en Miami. Sergio Busquets es el primero de los “cuatro fantásticos” —junto a Messi, Jordi Alba y Luis Suárez— en confirmar que dejará la actividad profesional.

Con su retiro, el fútbol despide a un mediocampista que redefinió el puesto, dueño de una inteligencia táctica y un sentido de ubicación únicos. Un socio ideal para Messi y una figura que será recordada como símbolo de la era dorada del Barcelona y de la selección española.