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El cielo trae dos fenómenos impactantes este miércoles

Uno de ellos será el eclipse solar que marcará el cielo durante el día y el otro es el de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del año.

El 12 de agosto será una jornada excepcional para los aficionados a la astronomía debido a que dos fenómenos que no están relacionados entre sí, pero convertirán el cielo en protagonista. Uno de ellos será el eclipse solar que marcará el cielo durante el día y el otro es el de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del año.

El eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal, según un informe de la NASA al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y añadió que otros lugares del hemisferio norte podrán apreciarlo, entre ellos, partes del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

En tanto, la lluvia de estrellas podrá observarse durante varias noches, pero será en la madrugada del 12 al 13 de agosto cuando alcance su momento de mayor actividad, con el pico previsto entre las 04:00 y las 06:00 de España, una franja especialmente favorable para contemplar las estrellas fugaces siempre que las condiciones de observación acompañen.

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Las Perseidas o lluvia de estrellas.Foto: Agencia NA (Magnific)

El pico de la lluvia de meteoros coincide con un eclipse solar total sobre España, Islandia y Groenlandia y con un desfile de seis planetas, mientras que podrían verse hasta entre 50 y 100 meteoros por hora en condiciones ideales, según la NASA y la Sociedad Estadounidense de Meteoros, por su lado, calcula que podrían observarse entre 30 y 50 meteoros por hora desde zonas rurales.

Cuándo suceden las lluvias de estrellas fugaces

Las lluvias de meteoros suelen ofrecer deslumbrantes espectáculos celestes y ocurren en momentos previsibles cada año, cuando la Tierra atraviesa estelas de escombros dejadas por cometas y, a veces, asteroides. Esos restos chocan con la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, produciendo estelas de luz conocidas como estrellas fugaces.

En este caso, el que se verá este miércoles es el de las Perseidas que son escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle, una bola helada que orbita el sol cada 133 años y las observaciones de esta lluvia de meteoros se remontan a hace más de 2.000 años.

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