El 12 de agosto será una jornada excepcional para los aficionados a la astronomía debido a que dos fenómenos que no están relacionados entre sí, pero convertirán el cielo en protagonista. Uno de ellos será el eclipse solar que marcará el cielo durante el día y el otro es el de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del año.
El cielo trae dos fenómenos impactantes este miércoles
Uno de ellos será el eclipse solar que marcará el cielo durante el día y el otro es el de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del año.