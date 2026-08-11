El cielo trae dos fenómenos impactantes este miércoles

Las Perseidas o lluvia de estrellas.Foto: Agencia NA (Magnific)

El pico de la lluvia de meteoros coincide con un eclipse solar total sobre España, Islandia y Groenlandia y con un desfile de seis planetas, mientras que podrían verse hasta entre 50 y 100 meteoros por hora en condiciones ideales, según la NASA y la Sociedad Estadounidense de Meteoros, por su lado, calcula que podrían observarse entre 30 y 50 meteoros por hora desde zonas rurales.

Cuándo suceden las lluvias de estrellas fugaces

Las lluvias de meteoros suelen ofrecer deslumbrantes espectáculos celestes y ocurren en momentos previsibles cada año, cuando la Tierra atraviesa estelas de escombros dejadas por cometas y, a veces, asteroides. Esos restos chocan con la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, produciendo estelas de luz conocidas como estrellas fugaces.

En este caso, el que se verá este miércoles es el de las Perseidas que son escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle, una bola helada que orbita el sol cada 133 años y las observaciones de esta lluvia de meteoros se remontan a hace más de 2.000 años.