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La Fiduciaria San Juan otorgó $11.327 millones en créditos en los últimos 24 meses

En un informe presentado desde Fiduciaria San Juan se indicó que, desde 2024 hasta fines de marzo de 2026, se otorgaron 275 créditos.

El presidente de Fiduciaria San Juan, Gustavo Gelusini, explicó que entre 2024 y los tres primeros meses de 2026 se otorgaron 275 créditos por un monto de $11.327 millones, para promover el desarrollo productivo y económico de San Juan.

En el año 2024 se analizaron 141 solicitudes postuladas y el monto que se disputo para todas las líneas de crédito fue de $4.199.860.802. De acuerdo con lo que explicaron desde este organismo, dicha cifra se distribuyó de la siguiente manera.

Para Capital de Trabajo se aprobaron 76 solicitudes, de las cuales 21 fueron destinadas a la adquisición de insumos y 55 a la compra de mercadería para reventa. El monto total para esa línea fue de $970.025.203. Las otras 65 solicitudes aprobadas se destinaron a Bienes de Capital y a Lobesia Botrana (plaga de viñedos). El monto dispuesto para ambas líneas fue de $3.229.835.599.

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En el año 2025 se analizaron 105 solicitudes postuladas y el monto total que se disputo fue de $6.295.499.097. La distribución del dinero para las principales líneas de crédito se dio de la siguiente manera.

Para Capital de Trabajo se aprobaron 34 solicitudes por un total de $559.251.269. Para Bienes de Capital se aprobaron 19 de solicitudes por un total de $1.155.644.000. Para Bienes de Capital FONDEFIN se aprobaron 33 solicitudes por un total de $1.763.650.920. Además, se dispusieron $2.816.952.909 para proyectos de Lobesia Botranase, contingencias, Turismo FONDEFIN, mosto e insumos Bga.

De acuerdo con lo registrado hasta el 27 de marzo de 2026, en el presente año se han aprobado 29 solicitudes por un total de $832.221.865. La distribución del dinero para las principales líneas de crédito se dio de la siguiente manera.

Para Capital de Trabajo se han aprobado 10 solicitudes por un total de $199.730.430. Para Bienes de Capital FONDEFIN se han aprobado 9 solicitudes por un total de $393.491.435. Además, se dispusieron $239.000.000 para proyectos de Bienes de Capital, contingencias, Turismo FONDEFIN y fertilizantes y agroquímicos (perteneciente al Fideicomiso Agroindustrial).

Fiduciaria San Juan es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Su objetivo es promover el desarrollo productivo y económico de la provincia facilitando el acceso al financiamiento a quienes invierten, producen y generan empleo en San Juan. Para lograrlo se valen de una herramienta contractual denominada Fideicomiso. Su capital accionario está constituido en un 97% por la provincia de San Juan y en un 3% por la bolsa de comercio de San Juan.

Desde este organismo, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se busca brindar asesoramiento, administrar fondos fiduciarios aportados por el sector público y/o privado y direccionarlos, en carácter de préstamos blandos, a sus tomadores.

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