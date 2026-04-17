La Fiduciaria San Juan otorgó $11.327 millones en créditos en los últimos 24 meses

En el año 2025 se analizaron 105 solicitudes postuladas y el monto total que se disputo fue de $6.295.499.097. La distribución del dinero para las principales líneas de crédito se dio de la siguiente manera.

Para Capital de Trabajo se aprobaron 34 solicitudes por un total de $559.251.269. Para Bienes de Capital se aprobaron 19 de solicitudes por un total de $1.155.644.000. Para Bienes de Capital FONDEFIN se aprobaron 33 solicitudes por un total de $1.763.650.920. Además, se dispusieron $2.816.952.909 para proyectos de Lobesia Botranase, contingencias, Turismo FONDEFIN, mosto e insumos Bga.

De acuerdo con lo registrado hasta el 27 de marzo de 2026, en el presente año se han aprobado 29 solicitudes por un total de $832.221.865. La distribución del dinero para las principales líneas de crédito se dio de la siguiente manera.

Para Capital de Trabajo se han aprobado 10 solicitudes por un total de $199.730.430. Para Bienes de Capital FONDEFIN se han aprobado 9 solicitudes por un total de $393.491.435. Además, se dispusieron $239.000.000 para proyectos de Bienes de Capital, contingencias, Turismo FONDEFIN y fertilizantes y agroquímicos (perteneciente al Fideicomiso Agroindustrial).

Fiduciaria San Juan es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Su objetivo es promover el desarrollo productivo y económico de la provincia facilitando el acceso al financiamiento a quienes invierten, producen y generan empleo en San Juan. Para lograrlo se valen de una herramienta contractual denominada Fideicomiso. Su capital accionario está constituido en un 97% por la provincia de San Juan y en un 3% por la bolsa de comercio de San Juan.

Desde este organismo, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se busca brindar asesoramiento, administrar fondos fiduciarios aportados por el sector público y/o privado y direccionarlos, en carácter de préstamos blandos, a sus tomadores.