Mañana otoñal y una siesta calurosa: la temperatura llegará a los 25°C

El tiempo detalle por detalle:
Mañana: El día comienza con condiciones netamente otoñales. El cielo estará ligeramente nublado con una temperatura de 19°C. El viento será casi imperceptible, circulando desde el Sudoeste (SO) a una velocidad de apenas 0 a 2 km/h.
Tarde: Durante la siesta sanjuanina, el termómetro alcanzará los 25°C, brindando un ambiente cálido. El cielo estará parcialmente nublado y el viento comenzará a soplar desde el Noroeste (NO) con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.
Noche: Para el cierre del día, la temperatura descenderá levemente hasta los 23°C. El viento rotará hacia el sector Sur (S), manteniendo la misma intensidad que por la tarde.
En definitiva, será un jueves ideal para actividades al aire libre, con una mañana que obliga a salir con abrigo pero una tarde que permitirá disfrutar del sol sanjuanino.