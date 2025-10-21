"
Absolvieron a todos los imputados por la desaparición de Raúl Tellechea

El Tribunal entendió que las pruebas no fueron probatorias para sentenciar a los imputados por la desaparición del ingeniero.

El Tribunal compuesto por las juezas Eliana Rattá (San Juan), Carolina Pereira y Gretel Diamante (ambas de San Luis) resolvió absolver a todos los imputados en la causa por la desaparición de Raúl Tellechea, al considerar que no se presentó prueba suficiente para acreditar el delito de desaparición forzada de persona.

Durante la audiencia de lectura de adelanto de fundamentos, las magistradas determinaron la absolución de Juan Marcelo Cachi y Sebastián Cortez Páez, debido a la falta de acusación en su contra.

Asimismo, el tribunal resolvió absolver a Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Mario León, Miguel González y Albero Flores del delito de desaparición forzada de persona. En el caso de Auroa Ahumada, fue absuelta del delito de desaparición de persona en calidad de partícipe secundario.

Las juezas hicieron énfasis en que, si bien no se pudo acreditar la responsabilidad penal de los acusados en la desapareción, instaron al Ministerio Público Fiscal a continuar con la búsqueda de Raúl Tellechea hasta tanto se logre dar con su paradero o se determine el destino final de la víctima.

Raúl Tellechea, ex empleado de la mutual de la UNSJ, fue visto por última vez en septiembre de 2004. Desde entonces, su desaparición se ha mantenido como uno de los casos más emblemáticos de presunta desaparición forzada en democracia.

