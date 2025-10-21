El Tribunal compuesto por las juezas Eliana Rattá (San Juan), Carolina Pereira y Gretel Diamante (ambas de San Luis) resolvió absolver a todos los imputados en la causa por la desaparición de Raúl Tellechea, al considerar que no se presentó prueba suficiente para acreditar el delito de desaparición forzada de persona.
Absolvieron a todos los imputados por la desaparición de Raúl Tellechea
El Tribunal entendió que las pruebas no fueron probatorias para sentenciar a los imputados por la desaparición del ingeniero.