Absolvieron a todos los imputados por la desaparición de Raúl Tellechea

Durante la audiencia de lectura de adelanto de fundamentos, las magistradas determinaron la absolución de Juan Marcelo Cachi y Sebastián Cortez Páez, debido a la falta de acusación en su contra.

Asimismo, el tribunal resolvió absolver a Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Mario León, Miguel González y Albero Flores del delito de desaparición forzada de persona. En el caso de Auroa Ahumada, fue absuelta del delito de desaparición de persona en calidad de partícipe secundario.