Abrazos y llanto entre los absueltos por el caso Tellechea

Por su parte, Luis Héctor Moyano, expresidente de la Comisión Directiva de la Mutual, también celebró el fallo, aunque reconoció el dolor del camino recorrido: “Hay que recomponer la vida. Se perdió la tranquilidad, la paz, pero no la fortaleza de saber que no participé en semejante delito. Entiendo el dolor de la familia, no debe ser fácil, pero no se puede culpabilizar a cualquiera, menos a gente inocente”, sostuvo.

Otro de los absueltos, el ex policía Alberto Flores, resumió el momento en una frase contundente: “Se hizo justicia. Se vivió una amargura tremenda. Éramos conscientes de que no teníamos nada que ver”.

El fallo del tribunal, que consideró que no hubo prueba suficiente para acreditar el delito de desaparición forzada, generó reacciones encontradas entre los familiares de Tellechea —quienes manifestaron su profunda disconformidad— y los acusados, quienes señalaron que atravesaron años de sufrimiento a la espera de una sentencia que los desvinculara del caso.

La lectura completa de los fundamentos será en 40 días. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal fue instado por las juezas a continuar la búsqueda del ingeniero desaparecido.