Abrazos y llanto entre los absueltos por el caso Tellechea

Tras la lectura del fallo que absolvió a todos los imputados, hubo palabras de alivio entre los presentes.

Tras la lectura de la sentencia en el juicio por la desaparición de Raúl Tellechea, en la que fueron absueltos todos los imputados, se vivieron momentos de emoción, alivio y lágrimas entre los acusados y sus allegados dentro de la sala del Tribunal Oral Federal.

Muchos de ellos coincidieron en una misma frase: "se hizo justicia". Tras más de dos décadas desde la desaparición del ingeniero en septiembre de 2004, y luego de un extenso proceso judicial, varios de los absueltos hablaron con Canal 8.

Aurora Ahumada, empleada de la Mutual, se mostró visiblemente emocionada: “Esperé este momento porque jamás mentí. Esto fue así: mentiras tras mentiras de parte de ellos”, expresó. La justicia la absolvio de a acusación de partícipe secundaria.

Por su parte, Luis Héctor Moyano, expresidente de la Comisión Directiva de la Mutual, también celebró el fallo, aunque reconoció el dolor del camino recorrido: “Hay que recomponer la vida. Se perdió la tranquilidad, la paz, pero no la fortaleza de saber que no participé en semejante delito. Entiendo el dolor de la familia, no debe ser fácil, pero no se puede culpabilizar a cualquiera, menos a gente inocente”, sostuvo.

Otro de los absueltos, el ex policía Alberto Flores, resumió el momento en una frase contundente: “Se hizo justicia. Se vivió una amargura tremenda. Éramos conscientes de que no teníamos nada que ver”.

El fallo del tribunal, que consideró que no hubo prueba suficiente para acreditar el delito de desaparición forzada, generó reacciones encontradas entre los familiares de Tellechea —quienes manifestaron su profunda disconformidad— y los acusados, quienes señalaron que atravesaron años de sufrimiento a la espera de una sentencia que los desvinculara del caso.

La lectura completa de los fundamentos será en 40 días. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal fue instado por las juezas a continuar la búsqueda del ingeniero desaparecido.

