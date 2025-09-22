"
La Comisión de la Zona Franca Jáchal tuvo su primera reunión

Tras recuperar el derecho de la zona franca en Jáchal, se concretó la primera reunión de la Comisión donde aprobaron el reglamento y designaron un presidente.

La gestión del gobernador Marcelo Orrego priorizó reactivar el derecho que tenía la provincia de contar con una Zona Franca luego de 30 años de postergaciones. Este mandato fue canalizado primeramente a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, y posteriormente, pasó a la órbita del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico.

La citada cartera retomó el contacto con la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación, lo que permitió actualizar la documentación y cumplir con los requerimientos del organismo nacional, obteniendo como resultado que San Juan rescatará el derecho que estaba a punto de perderse y asegurando su localización en Jáchal, tal como se había establecido originalmente.

Cabe recordar que la Comisión de Evaluación y Selección de la Zona Franca Jáchal fue designada por el Decreto 511/25 del Gobernador Orrego y se encuentra integrada por cinco funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial; tres de ellos son del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, uno del Ministerio de Minería y uno por la Gobernación.

Durante la citada reunión quedó aprobado el reglamento de funcionamiento y se designó como presidente al ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

Además, durante el encuentro, el equipo técnico presentó la descripción de los terrenos fiscales propiedad del Gobierno Provincial disponibles en Jáchal, además de un par de terrenos de propiedad privada ofrecidos por sus dueños para tal fin, valorando sus características en función a los criterios de análisis preestablecidos por la Comisión: accesibilidad a rutas nacionales en buen estado, disponibilidad de servicios públicos y proximidad a poblados.

En ese marco, el ministro Fernández solicitó al secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, la elaboración de una grilla comparativa que evalúe la situación de cada uno de los terrenos presentados en función de dichos criterios; y, por otra parte, solicitó incluir en el análisis terrenos privados sujetos a expropiación que reúnan con las condiciones básicas preestablecidas. Todo ello, con el objetivo de avanzar en la selección de la mejor alternativa durante la próxima reunión prevista para el 9 de octubre del corriente año.

