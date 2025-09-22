La Comisión de la Zona Franca Jáchal tuvo su primera reunión

Cabe recordar que la Comisión de Evaluación y Selección de la Zona Franca Jáchal fue designada por el Decreto 511/25 del Gobernador Orrego y se encuentra integrada por cinco funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial; tres de ellos son del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, uno del Ministerio de Minería y uno por la Gobernación.

Durante la citada reunión quedó aprobado el reglamento de funcionamiento y se designó como presidente al ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

Además, durante el encuentro, el equipo técnico presentó la descripción de los terrenos fiscales propiedad del Gobierno Provincial disponibles en Jáchal, además de un par de terrenos de propiedad privada ofrecidos por sus dueños para tal fin, valorando sus características en función a los criterios de análisis preestablecidos por la Comisión: accesibilidad a rutas nacionales en buen estado, disponibilidad de servicios públicos y proximidad a poblados.

En ese marco, el ministro Fernández solicitó al secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, la elaboración de una grilla comparativa que evalúe la situación de cada uno de los terrenos presentados en función de dichos criterios; y, por otra parte, solicitó incluir en el análisis terrenos privados sujetos a expropiación que reúnan con las condiciones básicas preestablecidas. Todo ello, con el objetivo de avanzar en la selección de la mejor alternativa durante la próxima reunión prevista para el 9 de octubre del corriente año.