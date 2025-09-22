Operativo Garrafa Hogar: por departamentos, el cronograma completo

Cronograma del operativo
Lunes 22 de septiembre – 9 de Julio
Martes 23 de septiembre – Calingasta (Operativo San Juan Cerca)
-
09:00 a 10:00 hs – Barreal
-
10:30 a 11:00 hs – Sorocayense
-
11:30 a 12:00 hs – Tamberías
-
12:30 hs – Villa Calingasta
Miércoles 24 de septiembre – Jáchal
-
09:00 a 09:30 hs – Unión Vecinal de Niquivil
-
10:00 a 10:30 hs – Club Juventud Unida (Barrio Olivares, Huaco)
-
10:40 a 11:00 hs – Camping y Granja El Tata (frente al molino de Huaco)
-
11:40 a 12:20 hs – Plaza del Barrio 28 de Agosto
-
12:30 a 13:10 hs – Cooperativa Pismanta (Barrio Pismanta I)
-
13:30 a 14:00 hs – Barrio Malvinas (Eugenio Flores y Rosario Gómez)
-
14:30 a 15:00 hs – Unión Vecinal Villa Mercedes
Jueves 25 de septiembre – Angaco
-
09:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal Las Tapias (21 de Febrero s/n, Las Tapias)
-
11:30 a 13:30 hs – Barrio Municipal (plaza en calle Bosque, entre San Isidro y Pinchagual)
Viernes 26 de septiembre – Caucete
-
09:00 a 11:00 hs – Pozo de los Algarrobos (Barrio Conjunto 5)
-
11:30 a 13:30 hs – Unión Vecinal Los Médanos (Manzana D, Casa 16)
Lunes 29 de septiembre – Santa Lucía
-
09:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal San Judas Tadeo (Ricardo Gutiérrez, manzana A, casa 7)
-
11:30 a 13:30 hs – Barrio ARA San Juan (manzana A, casa 7)
Lunes 29 de septiembre – Sarmiento
-
09:00 a 10:00 hs – Centro Cultural de Media Agua
-
10:30 a 11:30 hs – Plaza Tres Esquinas
-
12:00 a 13:00 hs – Capilla San Carlos
Martes 30 de septiembre – Valle Fértil
-
08:30 hs – Plaza de Chucuma
-
09:30 hs – SUM de Astica
-
11:50 hs – Plaza de Usno
-
13:20 hs – Villa San Agustín (Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y Gral. Acha)