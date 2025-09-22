"
Operativo Garrafa Hogar: por departamentos, el cronograma completo

El operativo de garrafas a precios accesibles recorrerá distintos departamentos de San Juan entre el 21 y el 30 de septiembre. Conocé fechas, lugares y modalidades de compra.

Entre el lunes 21 y el martes 30 de septiembre se desarrollará un nuevo operativo de venta de garrafas en distintos departamentos de San Juan. La iniciativa permite adquirir envases de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, con un precio hasta un 40% más económico que en el mercado.

El programa funciona bajo la modalidad de “garrafa vacía por llena”, con la condición de que los envases estén en buen estado y aptos para recarga. El objetivo principal es garantizar el acceso al gas en los hogares, considerado un derecho esencial, sobre todo en el marco del Plan de Contención Invernal Anticipada.

La organización está a cargo de la Dirección de Defensa al Consumidor junto con empresas mayoristas, y ya permitió que miles de familias mantengan su abastecimiento de gas a un valor accesible. En esta edición ya se llevan entregadas más de 8.200 unidades, consolidando la política pública como una herramienta clave para acompañar a la comunidad.

Cronograma del operativo

Lunes 22 de septiembre – 9 de Julio

  • 09:00 a 11:00 hs – Plaza de Majadita

  • 11:30 a 13:30 hs – Plaza Palmares

Martes 23 de septiembre – Calingasta (Operativo San Juan Cerca)

  • 09:00 a 10:00 hs – Barreal

  • 10:30 a 11:00 hs – Sorocayense

  • 11:30 a 12:00 hs – Tamberías

  • 12:30 hs – Villa Calingasta

Miércoles 24 de septiembre – Jáchal

  • 09:00 a 09:30 hs – Unión Vecinal de Niquivil

  • 10:00 a 10:30 hs – Club Juventud Unida (Barrio Olivares, Huaco)

  • 10:40 a 11:00 hs – Camping y Granja El Tata (frente al molino de Huaco)

  • 11:40 a 12:20 hs – Plaza del Barrio 28 de Agosto

  • 12:30 a 13:10 hs – Cooperativa Pismanta (Barrio Pismanta I)

  • 13:30 a 14:00 hs – Barrio Malvinas (Eugenio Flores y Rosario Gómez)

  • 14:30 a 15:00 hs – Unión Vecinal Villa Mercedes

Jueves 25 de septiembre – Angaco

  • 09:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal Las Tapias (21 de Febrero s/n, Las Tapias)

  • 11:30 a 13:30 hs – Barrio Municipal (plaza en calle Bosque, entre San Isidro y Pinchagual)

Viernes 26 de septiembre – Caucete

  • 09:00 a 11:00 hs – Pozo de los Algarrobos (Barrio Conjunto 5)

  • 11:30 a 13:30 hs – Unión Vecinal Los Médanos (Manzana D, Casa 16)

Lunes 29 de septiembre – Santa Lucía

  • 09:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal San Judas Tadeo (Ricardo Gutiérrez, manzana A, casa 7)

  • 11:30 a 13:30 hs – Barrio ARA San Juan (manzana A, casa 7)

Lunes 29 de septiembre – Sarmiento

  • 09:00 a 10:00 hs – Centro Cultural de Media Agua

  • 10:30 a 11:30 hs – Plaza Tres Esquinas

  • 12:00 a 13:00 hs – Capilla San Carlos

Martes 30 de septiembre – Valle Fértil

  • 08:30 hs – Plaza de Chucuma

  • 09:30 hs – SUM de Astica

  • 11:50 hs – Plaza de Usno

  • 13:20 hs – Villa San Agustín (Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y Gral. Acha)

