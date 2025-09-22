"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > fallecido

Ciclista fallecido en el dique: su hija denunció el robo de su celular

Sergio Osvaldo Cattaneo, de 61 años, murió el sábado pasado tras caer de su bicicleta en la zona del paredón del dique de Ullum por las fuertes ráfagas de Zonda. Su familia denuncia que, después del accidente, desapareció el celular que llevaba y solicita su devolución.

El ciclismo sanjuanino quedó de luto el sábado 20 de septiembre cuando Sergio Osvaldo Cattaneo, de 61 años, perdió la vida al caer de su bicicleta de carrera en la Ruta del Sol, en el departamento Ullum. Según los peritos de la UFI Delitos Especiales, una fuerte ráfaga de viento Zonda provocó que el deportista perdiera el control del rodado, golpeara contra el paredón del dique y luego contra el asfalto, lo que le causó la muerte inmediata.

Durante varias horas, la Policía y la Justicia no pudieron identificar a la víctima. Finalmente, en la madrugada del domingo, uno de sus hijos reconoció el cuerpo en la Morgue Judicial.

image

Te puede interesar...

En medio del dolor por la pérdida, la familia hizo público un pedido cargado de indignación. Nadia Cattaneo, hija del ciclista, denunció a través de redes sociales que el teléfono celular de su padre —un TCL 30 SE— desapareció tras el accidente. Según explicó, lograron rastrear la ubicación del dispositivo, pero este se encuentra apagado.

“Pido que, si alguien sabe algo, si alguien lo tiene, por favor lo devuelva. Es muy importante para nosotros”, expresó la joven, quien destacó el valor afectivo del aparato por las fotos y recuerdos que contiene. La familia incluso se mostró dispuesta a ofrecer una recompensa para recuperarlo.

Hasta el momento, se realizó una exposición policial, pero no hubo avances en la búsqueda. “Por favor, le robaron lo que llevaba encima, pero pedimos solo el celular”, reiteró Nadia en su mensaje.

Mientras la investigación por el siniestro continúa, los seres queridos de Sergio Cattaneo esperan que el pedido llegue a la persona que tenga el dispositivo, con la esperanza de conservar, al menos, una parte de los recuerdos del ciclista que perdió la vida de manera tan trágica.

Temas

Te puede interesar