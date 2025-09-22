El ciclismo sanjuanino quedó de luto el sábado 20 de septiembre cuando Sergio Osvaldo Cattaneo, de 61 años, perdió la vida al caer de su bicicleta de carrera en la Ruta del Sol, en el departamento Ullum. Según los peritos de la UFI Delitos Especiales, una fuerte ráfaga de viento Zonda provocó que el deportista perdiera el control del rodado, golpeara contra el paredón del dique y luego contra el asfalto, lo que le causó la muerte inmediata.
Ciclista fallecido en el dique: su hija denunció el robo de su celular
Sergio Osvaldo Cattaneo, de 61 años, murió el sábado pasado tras caer de su bicicleta en la zona del paredón del dique de Ullum por las fuertes ráfagas de Zonda. Su familia denuncia que, después del accidente, desapareció el celular que llevaba y solicita su devolución.