Ciclista fallecido en el dique: su hija denunció el robo de su celular

En medio del dolor por la pérdida, la familia hizo público un pedido cargado de indignación. Nadia Cattaneo, hija del ciclista, denunció a través de redes sociales que el teléfono celular de su padre —un TCL 30 SE— desapareció tras el accidente. Según explicó, lograron rastrear la ubicación del dispositivo, pero este se encuentra apagado.

“Pido que, si alguien sabe algo, si alguien lo tiene, por favor lo devuelva. Es muy importante para nosotros”, expresó la joven, quien destacó el valor afectivo del aparato por las fotos y recuerdos que contiene. La familia incluso se mostró dispuesta a ofrecer una recompensa para recuperarlo.

Hasta el momento, se realizó una exposición policial, pero no hubo avances en la búsqueda. “Por favor, le robaron lo que llevaba encima, pero pedimos solo el celular”, reiteró Nadia en su mensaje.

Mientras la investigación por el siniestro continúa, los seres queridos de Sergio Cattaneo esperan que el pedido llegue a la persona que tenga el dispositivo, con la esperanza de conservar, al menos, una parte de los recuerdos del ciclista que perdió la vida de manera tan trágica.