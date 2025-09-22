"
El dólar blue cayó este lunes: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue bajó $40 en San Juan mientras que en CABA la caída fue de $45 respecto a la jornada previa.

El dólar blue bajó este lunes. En San Juan, tuvo una caída de $40 respecto a la jornada previa (viernes 19 de septiembre) y se negoció a $1.520 para la venta y a $1.430 para la compra.

En tanto que en CABA, la baja fue de $45 (-3%) y cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 4,8%.

La fuerte baja de la divisa paralela no logra recuperar la disparada acumulada durante septiembre. En los 22 días que van del mes, acumula un alza de $160 (-11,9%).

La caída del precio del blue se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que se especula que podría ser de un piso de u$s10.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

De esta manera, el Gobierno podría obtener mayor oferta de divisas en el mercado, que tras la derrota electoral de La Libertad Avanza se contrajo fuertemente y generó una tensión cambiaria.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se desplomó $67 (-4,5%) a $1.408 para la venta.

Valor del MEP

El dólar MEP cae 5,8% a $1.461,22 y la brecha con el oficial es de 3,8%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede 6% a $1.472,80 y la brecha con el oficial recorta a 4,6%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

