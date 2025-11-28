La Comisión Federal de Impuestos se reunió en San Juan

image

Durante la apertura del acto, Gutiérrez expresó su agradecimiento a los participantes y resaltó el significado del encuentro para las provincias. Señaló que el federalismo fiscal no es un concepto abstracto, sino una herramienta para equilibrar responsabilidades, promover oportunidades y garantizar un crecimiento en el territorio nacional.

A su vez, puso en valor la consolidación de la matriz económica fiscal en San Juan, basada en la planificación, la eficiencia financiera y la diversificación productiva, trabajando en conjunto con los diversos sectores.

En ese sentido, el Ministro repasó los avances de la provincia en minería y energía renovable, destacando que ambos sectores no sólo generan empleo y capital, sino que abren puertas al desarrollo tecnológico y a nuevas cadenas de valor. También mencionó el crecimiento sostenido de la producción de pistachos, la expansión de la industria textil y el fortalecimiento de la industria farmacéutica, ejemplos de un ecosistema productivo que se integra al mercado nacional e internacional.

Antes de cerrar, Gutiérrez remarcó que la Comisión Federal de Impuestos “será el faro” que guiará el trabajo técnico y estratégico entre jurisdicciones, apuntando a mantener reglas fiscales claras y un diálogo permanente entre gobiernos provinciales y Nación.

Por su parte, el presidente de la CFI, José Alejandro Abraam, agradeció la recepción de San Juan y subrayó la importancia de sostener ámbitos de cooperación y construcción federal.

En tanto que, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, puso el foco en la relevancia de la discusión nacional en materia tributaria y su impacto en las dinámicas productivas. Además puntualizó en la minería, el campo y la producción de energías renovables como pilares que permiten que el país avance con bases sólidas.

Guberman enfatizó que la mesa de trabajo tiene la responsabilidad de cuidar a las empresas y preservar el orden fiscal “que es la piedra angular del proceso que hoy se lleva adelante”. Finalmente valoró el contexto actual como una oportunidad de transformación.

La reunión nacional de la CFI en San Juan cerró con una agenda compartida orientada a continuar profundizando los mecanismos tributarios, fortalecer el vínculo interjurisdiccional y asegurar un federalismo fiscal que acompañe la organización productiva del país.