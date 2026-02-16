El CIN reclamó la inmediata convocatoria a paritarias universitarias

La declaración destaca que la apertura inmediata de paritarias en este 2026 es urgente debido a la delicada situación que atraviesan los docentes y nodocentes del sistema universitario público nacional.

"Toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional", subrayaron desde el CIN. Asimismo, indicaron que no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar las condiciones mínimas indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas.