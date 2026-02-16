El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un enérgico reclamo exigiendo la inmediata convocatoria a paritarias para los trabajadores de las universidades nacionales. La entidad ratificó que existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace cuatro meses cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo.
El CIN reclamó la inmediata convocatoria a paritarias universitarias
El Consejo Interuniversitario Nacional exigió al Poder Ejecutivo el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso hace cuatro meses.