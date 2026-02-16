"
El CIN reclamó la inmediata convocatoria a paritarias universitarias

El Consejo Interuniversitario Nacional exigió al Poder Ejecutivo el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso hace cuatro meses.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un enérgico reclamo exigiendo la inmediata convocatoria a paritarias para los trabajadores de las universidades nacionales. La entidad ratificó que existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace cuatro meses cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo.

El CIN enfatizó que el objetivo de esta convocatoria es establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Además, la ley citada dispone la actualización de los gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico, y la actualización de los montos destinados a becas estudiantiles.

La declaración destaca que la apertura inmediata de paritarias en este 2026 es urgente debido a la delicada situación que atraviesan los docentes y nodocentes del sistema universitario público nacional.

"Toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional", subrayaron desde el CIN. Asimismo, indicaron que no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar las condiciones mínimas indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas.

