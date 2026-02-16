Los gremios del transporte se sumaron al paro de la CGT

Las dudas estaban puestas a la actitud que pueda adoptar la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los trabajadores y trabajadores de colectivos del transporte. Y es que no adhirió la movilización del pasado 10 de abril frente al Congreso de la Nación. No obstantem según informó el portal Infobae, el titular del gemio, Roberto Fernández, confirmó la adhesión a la medida de fuerza. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida“, declaró el histórico dirigente. En Córdoba, se descuenta que se plegarán los sindicatos que representan a los choferes del transporte urbano e interurbano, UTA y la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita).

En el documento, al que tuvo acceso la Agencia NA, la UGATT expresó su rechazo a lo que definió como la “prepotencia” del Gobierno y sostuvo que la medida busca manifestar solidaridad con jubilados, pensionados y trabajadores tanto formales como informales, independientemente de su pertenencia sindical.