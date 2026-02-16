"
San Juan 8
País > CGT

Los gremios del transporte se sumaron al paro de la CGT

Lo confirmó la cámara que agrupa a los sindicatos del sector. Será el día que se trate la reforma laboral en Diputados.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció este lunes la adhesión total de los gremios que integran la organización al paro nacional convocado por la CGT, con una huelga de 24 horas prevista para el día en que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Las dudas estaban puestas a la actitud que pueda adoptar la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los trabajadores y trabajadores de colectivos del transporte. Y es que no adhirió la movilización del pasado 10 de abril frente al Congreso de la Nación. No obstantem según informó el portal Infobae, el titular del gemio, Roberto Fernández, confirmó la adhesión a la medida de fuerza. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida“, declaró el histórico dirigente. En Córdoba, se descuenta que se plegarán los sindicatos que representan a los choferes del transporte urbano e interurbano, UTA y la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita).

En el documento, al que tuvo acceso la Agencia NA, la UGATT expresó su rechazo a lo que definió como la “prepotencia” del Gobierno y sostuvo que la medida busca manifestar solidaridad con jubilados, pensionados y trabajadores tanto formales como informales, independientemente de su pertenencia sindical.

Asimismo, se solicitó a la CGT que convoque a una marcha nacional que reúna a distintos sectores de la sociedad el día en que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

