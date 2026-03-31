Con una propuesta poco habitual en el ámbito local, La Catita Producciones abrió sus puertas en el Shopping Patio Alvear y planteó un cambio concreto en la forma de producir contenido en San Juan. Lejos de los estudios cerrados, el espacio apuesta a que el proceso creativo sea visible y forme parte de la experiencia del público.
La Catita Producciones irrumpe con una propuesta abierta al público
Instalada en Patio Alvear, La Catita Producciones propone mostrar cómo se crea contenido en vivo y acercar la producción audiovisual al público.