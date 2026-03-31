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La Catita Producciones irrumpe con una propuesta abierta al público

Instalada en Patio Alvear, La Catita Producciones propone mostrar cómo se crea contenido en vivo y acercar la producción audiovisual al público.

Con una propuesta poco habitual en el ámbito local, La Catita Producciones abrió sus puertas en el Shopping Patio Alvear y planteó un cambio concreto en la forma de producir contenido en San Juan. Lejos de los estudios cerrados, el espacio apuesta a que el proceso creativo sea visible y forme parte de la experiencia del público.

La iniciativa combina producción para televisión, streaming y plataformas digitales, con un enfoque centrado en acortar la distancia entre quienes generan contenido y quienes lo consumen. En este esquema, el detrás de escena deja de ser un ámbito reservado para transformarse en un elemento más de la propuesta.

El proyecto está encabezado por Sol Rojas, Alejandro Vaca y Juan Rondi, un equipo con recorrido en medios y antecedentes reconocidos. Entre ellos se destaca la producción de Inquietos en la TV, que obtuvo el Martín Fierro Federal 2023 y consolidó su posicionamiento en la industria.

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En paralelo, la productora impulsa nuevos formatos como La Jarilla de Oro, Inconsciente Colectivo y Yolaurora, reflejando una línea de trabajo que busca adaptarse a las nuevas demandas del consumo digital sin perder identidad.

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La elección del shopping como sede no es casual. El espacio funciona como un punto de contacto directo con la audiencia, donde la producción se vuelve dinámica, accesible y en tiempo real. La experiencia no solo apunta al producto final, sino también al proceso.

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Desde la productora sintetizan el objetivo en una idea central: volver a conectar con la audiencia. En un contexto de cambios en el consumo de contenido, La Catita se posiciona como una apuesta que combina visibilidad, cercanía y experimentación.

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