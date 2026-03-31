La Catita Producciones irrumpe con una propuesta abierta al público

La iniciativa combina producción para televisión, streaming y plataformas digitales, con un enfoque centrado en acortar la distancia entre quienes generan contenido y quienes lo consumen. En este esquema, el detrás de escena deja de ser un ámbito reservado para transformarse en un elemento más de la propuesta.

El proyecto está encabezado por Sol Rojas, Alejandro Vaca y Juan Rondi, un equipo con recorrido en medios y antecedentes reconocidos. Entre ellos se destaca la producción de Inquietos en la TV, que obtuvo el Martín Fierro Federal 2023 y consolidó su posicionamiento en la industria.