El Senado sesiona para debatir un paquete de proyectos que tiene como eje central la reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa habilita las internaciones involuntarias bajo determinadas condiciones, elimina los manicomios y amplía el abordaje de las adicciones como enfermedades mentales, entre ellas la ludopatía.
El Senado debate la Ley de Salud Mental y el proyecto para incentivar grandes inversiones
El temario incluye también una propuesta para invitar al papa León XIV a dirigirse al Congreso durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.