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El Senado debate la Ley de Salud Mental y el proyecto para incentivar grandes inversiones

El temario incluye también una propuesta para invitar al papa León XIV a dirigirse al Congreso durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Senado sesiona para debatir un paquete de proyectos que tiene como eje central la reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa habilita las internaciones involuntarias bajo determinadas condiciones, elimina los manicomios y amplía el abordaje de las adicciones como enfermedades mentales, entre ellas la ludopatía.

Al comienzo de la sesión, la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tomó juramento a la senadora libertaria riojana Claudia López, quien asumió en reemplazo de Juan Carlos Pagotto, fallecido el pasado 21 de septiembre. Luego, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, rindió homenaje al exlegislador.

La sesión comenzó con 38 senadores presentes, pertenecientes a La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Movimiento por Misiones, entre otros espacios políticos.

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Entre los principales puntos de la reforma de Salud Mental, el proyecto establece que las internaciones voluntarias deberán ser notificadas a la Justicia. Los jueces podrán requerir informes y peritajes, además de disponer el cese de la internación.

El temario incluye también una propuesta para invitar al papa León XIV a dirigirse al Congreso durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Por otra parte, los senadores tratarán el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que prevé beneficios para grandes empresas con inversiones desde los 12 millones de dólares, y una iniciativa destinada a regular el mercado de créditos de carbono.

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