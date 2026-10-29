El Senado debate la Ley de Salud Mental y el proyecto para incentivar grandes inversiones

Entre los principales puntos de la reforma de Salud Mental, el proyecto establece que las internaciones voluntarias deberán ser notificadas a la Justicia. Los jueces podrán requerir informes y peritajes, además de disponer el cese de la internación.

El temario incluye también una propuesta para invitar al papa León XIV a dirigirse al Congreso durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Por otra parte, los senadores tratarán el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que prevé beneficios para grandes empresas con inversiones desde los 12 millones de dólares, y una iniciativa destinada a regular el mercado de créditos de carbono.