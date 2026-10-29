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Descuentos y promociones en el centro sanjuanino durante una semana

Del 2 al 9 de noviembre, Capital Sale ofrecerá descuentos del 10% al 50% en comercios del microcentro, peatonal y galerías. Ya hay 100 locales adheridos y esperan sumar más.

El comercio del microcentro sanjuanino se prepara para una semana de promociones con descuentos de hasta el 50%. La campaña Capital Sale se realizará del 2 al 9 de noviembre, ya cuenta con 100 locales adheridos y busca incentivar las ventas durante un período que los comerciantes consideran de baja actividad, además de ofrecer alternativas para anticipar compras de cara a diciembre.

Marcelo Quiroga, secretario de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, dio detalles sobre la iniciativa y explicó que la propuesta surgió ante la necesidad de generar movimiento en los negocios durante noviembre. La campaña incluirá productos de temporada y se extenderá a distintos rubros para llegar a una mayor cantidad de consumidores.

“Este es un mes plancha para las ventas del comercio, por lo que necesitábamos generar una iniciativa con descuentos en productos de temporada, pero también ampliamos a más rubros para llegar a más clientes”, señaló Quiroga.

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Los descuentos previstos irán del 10% al 50%, aunque las condiciones y los productos alcanzados dependerán de cada comercio. La campaña abarcará principalmente el microcentro, la Peatonal, las galerías comerciales y las zonas aledañas.

Uno de los puntos que genera expectativas entre los organizadores es que las fechas de la campaña coincidirán con el período de cobro de salarios. “Coincide con las fechas de cobro de los empleados públicos y los privados, por lo que confiamos en un buen impacto”, indicó Quiroga.

De acuerdo con el representante de la Cámara de Comerciantes Unidos, ya se sumaron 100 de los poco más de 200 comercios de esa zona de Capital. La expectativa es que se incorporen nuevos locales antes del inicio de la campaña.

Los negocios participantes estarán identificados con el logo de Capital Sale, una referencia para que los clientes puedan reconocerlos durante sus recorridas por el centro sanjuanino.

Se podrán usar todos los medios de pago y en efectivo, habrá un descuento interesante.

Para conocer las ofertas disponibles, los consumidores deberán consultar en cada negocio qué productos están incluidos, cuáles son las condiciones de las promociones y qué medios de pago acepta el local.

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