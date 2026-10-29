El comercio del microcentro sanjuanino se prepara para una semana de promociones con descuentos de hasta el 50%. La campaña Capital Sale se realizará del 2 al 9 de noviembre, ya cuenta con 100 locales adheridos y busca incentivar las ventas durante un período que los comerciantes consideran de baja actividad, además de ofrecer alternativas para anticipar compras de cara a diciembre.
Descuentos y promociones en el centro sanjuanino durante una semana
Del 2 al 9 de noviembre, Capital Sale ofrecerá descuentos del 10% al 50% en comercios del microcentro, peatonal y galerías. Ya hay 100 locales adheridos y esperan sumar más.