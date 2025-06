Joven absuelta en la causa Garder: "Enterré a la mamá que me quiso condenar"

“Yo no iba a declarar, me iba a comer todo, hasta el final. Mi papá siempre me decía que los padres no van contra los hijos ni los hijos contra sus padres, yo no iba a decir nada. Incluso, cuando empezó todo, mi papá la obligó a mi mamá a presentar un escrito que decía que yo no tenía nada que ver, porque en la acción penal se culpa a las personas que lo hicieron, si salís en los papeles no importa, tenés que haberlo hecho. No sé por qué ese papel nunca se presentó”, remarcó. Y agregó: “Cuando llegué a esa altura, me di cuenta que, si yo no hablaba, nadie me iba a sacar de acá, por eso declaré”.

“Me voy a llevar a la tumba el alegato del abogado de mi mamá, que no puedo creer que exista un abogado con tan pocos valores, de él también echarme la culpa y pedir la inocencia para ellos (Marilina de la Fuente y su pareja, Eduardo Guzmán). Es lo que hicieron en su alegato, olvidarse que soy la hija, de que nunca toqué un peso, de que simplemente gracias a mí pudo facturar un montón de tiempo, porque es lo que hacía con mi nombre”, subrayó la joven.

Para finalizar, fue contundente sobre cómo seguirá todo luego de haber atravesado este largo proceso judicial: “Mañana empieza mi vida de nuevo”, remarcó.

Por otro lado, el padre de la joven habló con sanjuan8.com, en el pasillo de las audiencias del subsuelo de Tribunales, que tantas veces debieron recorrer durante estos años.

“Este fue un proceso muy largo y penoso, sobre todo para mi hija, ha salido desvinculada de la causa, pero así y todo es la madre. Ella, hasta último momento, buscó no acusarla, me obligó a intervenir en este proceso, prácticamente sin pruebas, me he tenido que limitar únicamente a las pruebas de la causa para poder defenderla. Gracias a Dios, las pruebas han determinado qué es lo que pasaba en este proceso y, aun así, tenemos que afrontar las consecuencias que va a tener mi hija en este momento”, declaró a este medio.

En tanto que contó que organizó un viaje para “llevármela unos días, desconectarla. Inmediatamente después tenemos previsto darle cierto tratamiento, porque lamentablemente, desde el punto de vista anímico y espiritual, está muy mal. Lo único bueno es que ha sido totalmente desvinculada y hemos llegado a una solución que me parece justa”, cerró.

El juez Parrón condenó a Marilina de la Fuente y a Eduardo Guzmán, los dueños de la empresa, a 3 años de prisión efectiva por defraudación (26 hechos) en concurso real con adulteración de instrumentos privados, en calidad de coautores materiales. Además, ordenó la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial de los dos condenados hasta que el fallo quede firme.