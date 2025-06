Estafa a la OSP: condenaron a los dueños de Garder a 3 años de prisión

Por otro lado, Parrón condenó a Marilina de la Fuente y a Eduardo Guzmán, los dueños de la empresa, a 3 años de prisión efectiva por defraudación (26 hechos) en concurso real con adulteración de instrumentos privados, en calidad de coautores materiales. Además, ordenó la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial de los dos condenados hasta que el fallo quede firme.

"En el juicio se probó que quien manejaba todo en la empresa era la madre (Marilina de la Fuente) y Guzmán. Se valieron de su inexperiencia y juventud (María Florencia de la Fuente) para hacerla firmar facturaciones de temas complejos, como eran las adulteraciones que hacían en estos casos", declaró el fiscal Grassi a sanjuan8.com. Y agregó: "También se probó que la madre le hizo firmar a la hija un poder para que le administrase todo, a través del cual la a madre contrató personas y armó expedientes de facturación. Ella es quien llevaba los expedientes y se preocupaba por el cobro. Los testigos resaltaron que quien iba ala OSP a reclamar los pagos, era la madre, nunca vieron a la hijo. También, los empleados de Garder declararon que quienes manejaban todo en la empresa eran la madre y la pareja, no la hija, no la ubicaban a la hija". Para finalizar, resaltó la declaración de María Florencia: "Fue muy fuerte el descargo que hizo la hija cuando declaró que había confiado en que su madre la iba a despegar, que iba a decir la verdad, que ella no tenía nada que ver, pero que su madre no lo hizo", culminó.