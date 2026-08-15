Dos frentes fríos llegan a San Juan: nieve en zonas altas y lluvias en los valles

En la cordillera de Iglesia predominará la nubosidad abundante, aunque sin precipitaciones de consideración.

Mientras tanto, aumentará la nubosidad en distintos sectores de la provincia, entre ellos el Valle de Tulum, Media Agua, Caucete, Valle Fértil, Jáchal y 25 de Mayo, donde existe posibilidad de lloviznas aisladas.

El lunes llegará el frente más intenso

El escenario cambiará el lunes 17, cuando un nuevo frente frío ingrese a San Juan y afecte la totalidad del territorio provincial.

En la alta cordillera de Calingasta continuarán las nevadas, pero el fenómeno también alcanzará sectores más bajos. Se esperan precipitaciones en zonas como Villa Nueva, Calingasta y Barreal, donde la nieve podría alternarse con lluvias de alrededor de 2 milímetros.

En Iglesia, se prevén nevadas en sectores bajos de la cordillera ubicados hacia el oeste y norte del departamento, mientras que en el resto del valle habrá lluvias y lloviznas de intensidad variable.

Uno de los sectores que podría presentar condiciones más complejas será el corredor entre Rodeo y Jáchal, donde se esperan nevadas y lluvias persistentes. En San José de Jáchal también se pronostican precipitaciones en forma de nieve y lluvia en diferentes sectores y zonas aledañas.

En Valle Fértil, las lluvias abarcarán prácticamente todo el departamento, con posibilidad de nieve en las cumbres serranas y presencia de bancos de niebla.

Por su parte, en Caucete se prevén nevadas en la zona del Pie de Palo, acompañadas por lluvias en sectores cercanos.

Las zonas de precordillera, Zonda y Ullum también tendrán lluvias y lloviznas, con posibilidad de nevadas en los sectores de mayor altura.

El fenómeno también tendrá impacto en el Valle de Tulum y el Gran San Juan, donde se espera cielo completamente cubierto y precipitaciones en forma de lluvias y lloviznas de intensidad variable.

Además, podrían registrarse bancos de niebla en sectores del Villicum, Caucete, 25 de Mayo y Encón, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente al circular por rutas y caminos durante las primeras horas del día.

El escenario previsto para las próximas jornadas confirma el ingreso de un marcado período invernal en San Juan, con nieve en zonas cordilleranas y serranas, lluvias en los valles y condiciones de baja visibilidad en distintos sectores de la provincia.