El argentino Thiago Tirante logró el triunfo más resonante al vencer a Djokovic

En ese lapso, el flamante Top 50 no pudo hacer daño con su servicio ni con su derecha, sus mejores armas. Djokovic logró neutralizarlas y justificó la primera ventaja en el marcador.

El inicio del segundo set mantuvo la misma tónica. Nole estuvo 15-40 abajo con su saque y terminó llevándose el primer juego. La frustraciones para Tirante, sin embargo, se detendrían allí: dispuso de cuatro oportunidades para quebrar en el siguiente turno de saque de Djokovic y no logró capitalizar ninguna.

Para entonces, la leyenda serbia exhibía signos de malestar y falta de aire. Después de cada punto con su servicio se colocaba en cuclillas y demoraba el juego, lo cual le valió una advertencia por parte del juez de silla. Así y todo, se llevó ese tercer game, el más largo del partido: 24 puntos y casi 18 minutos. Luego, en el cambio de lado, pidió asistencia médica en una jornada que tocó los 30° en Cincinnati.

Tirante empezó a hacer más daño con su saque -según registros oficiales tocó nuevamente los 240 kilómetros por hora- y su derecha. Sin embargo, tuvo otros dos breaks en el quinto juego y tampoco logró aprovecharlos. Recién en el séptimo game logró el quiebre a través de una doble falta de Nole, que había salvado las 10 ocasiones anteriores en que su servicio estuvo en riesgo.

Por primera vez en ventaja, el argentino no le concedió chances a su rival en sus turnos de saque y se llevó el set por 6-4 para nivelar el marcador.

El peso de cerrar un partido histórico para su carrera llegó en un tercer game cargado de paridad. Djokovic presentó batalla a pesar de sus problemas físicos y Tirante no bajó el ritmo más allá de la presión. Aprovechó el cuarto punto de break para ponerse 5-4 y concluyó el partido con su servicio con un game de 40-0 para sacar el boleto a la siguiente instancia del certamen.

Las cifras oficiales marcan que Tirante firmó 13 aces contra 5 del serbio y tuvo el 88% puntos ganados con su primer servicio. Acumuló 40 golpes ganadores, pero además vio 40 errores no forzados de Nole. ¿Su saque más veloz? 240 kilómetros por hora, con una velocidad media de 200 km/h en el primer saque según los datos de ATP.

“Creo que hice un buen trabajo en la cancha. Fue muy especial. Fue mi primera vez enfrentando a Novak y en un torneo grande como este... Estoy muy feliz. Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles”, reflexionó ante la transmisión oficial una vez que celebró el mejor triunfo de su trayectoria.

Thiago había iniciado su presencia en uno de los torneos más importantes del circuito con un triunfo sobre el británico Jan Choinski (30 años, 77° del ranking) que lo obligó a trabajar durante más de tres horas en cancha para llevarse el boleto a la segunda ronda con un 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-4 (4).

Luego de esta actuación para la historia, el argentino jugará en tercera ronda ante el español Martín Landaluce, que tiene 20 años y figura 67° en el escalafón ATP. El europeo superó al británico Jack Draper en el estreno y viene de eliminar al italiano Matteo Arnaldi.

Thiago intentará estirar su racha en la temporada más destacada de su camino profesional, donde ya suma 24 victorias y 13 derrotas en lo que va del año con cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro, semifinales en el ATP250 de Houston y cuartos en el 250 de Bastad como resultados más significativos. Además, fue el encargado de liderar a Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur: ganó ante Hyeon Chung y cayó frente a Soon Woo Kwon.

Djokovic, campeón de 101 títulos ATP (los últimos dos en 2025), había sido semifinalista en Wimbledon semanas atrás. Con esta actuación, Tirante cortó un registro impactante del serbio contra argentinos: llevaba 22 victorias consecutivas ante tenistas albicelestes. La última vez que había caído contra un jugador de este país había sido en la inolvidable primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 frente a Juan Martín del Potro, según detalló ESPN.

Entre medio pasaron traspiés del propio del Potro (5), Diego Schwartzman (6), Tomás Etcheverry (3), Horacio Zeballos (2), Federico Delbonis, Juan Londero, Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Federico Coria y Pedro Cachin (todos con 1).

En la 68ª presentación de Nole contra un argentino, Tirante le dio al país la octava victoria y se unió al selecto grupo de éxitos con Guillermo Coria (Roland Garros 2005 y Miami 2006), David Nalbandian (Madrid 2007) y Delpo (Copa Davis 2011, Juegos Olímpicos de Londres 2012, Indian Wells 2013 y la mencionada victoria en Río 2016).

La edición 2026 del Cincinnati Open, que tuvo a Guillermo Vilas como finalista en 1972 como mejor rendimiento argentino, tiene en carrera todavía a Francisco Cerúndolo (enfrentará en segunda fase al portugués Nuno Borges), Marco Trungellitti (chocará contra el ruso Daniil Medvedev), Sebastián Báez (irá ante el norteamericano Learner Tien) y Juan Manuel Cerúndolo (jugará con el francés Arthur Rinderknech).